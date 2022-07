Videos. Atardecer, arcoíris y rayos: tormenta sorprende en Maryland

Una fuerte tormenta eléctrica dejó severos daños a lo largo del estado de Maryland el martes. De acuerdo con PowerOutage. US., se registraron 183,323 apagones. Hasta el miércoles por la tarde, todavía había 60,000 personas sin electricidad.

Además, se forzó el cierre de carreteras y se suspendieron clases presenciales en algunas escuelas, como en la Universidad de Maryland, donde hubo caída de árboles. Los condados más afectados fueron Harford, Carroll y el norte de Baltimore. Las lluvias continuarán hasta el fin de semana, según previsiones de Accuweather.

Los usuarios de redes sociales en Estados Unidos compartieron múltiples imágenes que sorprendieron por el contraste de paisajes antes, durante y después de la tormenta.

Los primeros momentos de la tormenta sorprendieron a los habitantes porque hubo ráfagas intensas de viento que aumentaron la fuerza del golpeteo de la lluvia.

Pero después, la usuaria @taiidevine compartió en Twitter el video de un estacionamiento donde se aprecia un cielo naranja que contrasta con los rayos centelleantes. Otra mujer captó el momento en el que coincidieron el esplendor de un arcoíris, el cielo color lavanda y un rayo.

Video from the same storm in Maryland last night! pic.twitter.com/OXUAbjc89q — Geri (@ItsGeriNotJerry) July 13, 2022

En junio, Estados Unidos se unió a la iniciativa Space for Climate Observatory (SCO). Una iniciativa de One Planet Summit bajo el liderazgo de CNES para combinar datos satelitales e in situ con investigación científica para modelar y rastrear el cambio climático y sus impactos a escala global y local.

También está trabajando para establecer indicadores y herramientas de apoyo a la toma de decisiones de manera coordinada e interdisciplinaria, incluso con las ciencias sociales y económicas, para mejorar la capacidad colectiva de la comunidad mundial para mitigar los impactos del cambio climático.

“El espacio es único para observar nuestro planeta. La tecnología espacial nos permite medir con gran precisión muchas variables climáticas que son fundamentales para comprender y adaptarse al cambio climático”.

“Al concebir metodologías que combinan varias fuentes de datos para proporcionar escenarios de acción, la OCS pretende convertirse en una herramienta importante para la toma de decisiones sobre preparación, adaptación y resiliencia a los impactos del cambio climático a nivel local. La incorporación de los Estados Unidos a la iniciativa es un nuevo paso en su desarrollo”, dijo Philippe Baptiste, presidente y director ejecutivo de CNES.