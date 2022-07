Videos de TikTok muestran a la multitud correr durante tiroteo en Highland Park

Un hombre abrió fuego y dejó al menos seis muertos y 24 heridos este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Highland Park, una localidad al norte de Chicago, informaron autoridades.

El sospechoso, descripto por la policía como un hombre blanco de entre 18 y 20 años, escapó y es considerado "armado y peligroso".

"Todavía instamos a todas las personas a refugiarse donde estén en este momento", agregó.

Nancy Rotering, alcaldesa de Highland Park, condenó la violencia.

Tanto o'Neill como Rotering dijeron que el tiroteo comenzó alrededor de las 10H14 (15H14 GMT).

Varias agencias policiales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones, la policía estatal y la policía local, colaboran en la respuesta al ataque.

Las celebraciones del 4 de Julio se suspendieron tanto en Highland Park como en el cercano municipio de Evanston.

Los tiros sembraron el pánico en las calles de Highland Park, pueblo acomodado a orillas del lago Michigan, donde cientos de personas se habían concentrado en la mañana para las celebraciones del 4 de julio.

Videos en redes sociales mostraron imágenes sensibles del momento:

