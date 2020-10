Videos. Huracán Zeta toca tierra con categoría 2 al sureste de Luisiana

El huracán Zeta tocó tierra este miércoles en el sureste del estado de Luisiana (EE.UU.), cerca del poblado Cocodrie, con categoría 2 en la escala Saffir-Simpson de huracanes y vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (110 m/h), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

A las 16.00 hora local (21.00 GMT) el ojo de este sistema se localizó a 100 kilómetros (65 millas) al sur-suroeste de la ciudad de Nueva Orleans.

Con fuerza que roza los límites entre las categorías 2 y 3, se traslada hacia el norte-noreste a una velocidad de 39 km/h (24 m/h), según precisó un avión de reconocimiento de la fuerza aérea del país desplazado hasta la zona.

En la trayectoria prevista se espera que el centro de Zeta haga una "segunda recalada" en la costa de Misisipi esta noche, y luego atravesar el sureste y este de Estados Unidos a partir del jueves.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden desde el centro hasta 55 km (35 millas) y con fuerza de tormenta tropical hasta 240 km (150 millas), indicó el NHC, con sede en Miami.

Ray Bogan, un reportero de la cadena Fox News, transmitió desde el centro de la ciudad de Nueva Orleans justo en el momento en que Zeta tocó tierra muy cerca de allí.

"Debes regresar a casa ahora mismo", exhortó a los televidentes envuelto en fuertes ráfagas de viento y lluvia en una calle desolada.

Zeta, el undécimo huracán de la temporada, se fortaleció aun más en las últimas horas y llega este miércoles con vientos, lluvias y marejada ciclónica e inundaciones al sur de Estados Unidos después de su recorrido por la península mexicana de Yucatán.

El NHC prevé que los impactos y efectos de Zeta alcanzarán hoy los estados de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

Cuando apenas se recupera de los estragos causados por Laura y Delta, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, advirtió esta semana a la población que deben "arremangarse" para la llegada de Zeta.

Los meteorólogos, que declararon la advertencia de huracán en Luisiana, prevén que Zeta se mueva hacia el este en las próximas horas por la costa de Misisipi.

El NHC precisó que la advertencia de huracán fue emitida entre Morgan City y el límite de Misisipi y Alabama, como también para los lagos Pontchartrain y Maurepas y el área metropolitana de Nueva Orleans.

Una vez en tierra, se espera un debilitamiento en su rumbo hacia el noreste y dejando intensas lluvias en varios estados del país.

Here is the evolution of #Zeta. 24 hours ago at the 4 p.m. CDT advisory, Zeta emerged into the southern Gulf of Mexico as a 65 mph tropical storm. At the 4 p.m. CDT advisory today, it was a 110 mph category 2 hurricane. Yet another case of rapid intensification (45 mph in 24 hrs) pic.twitter.com/cxvdIWmy65