Videos. ‘Ida’ deja inundaciones devastadoras en Nueva York y Nueva Jersey

El paso de los remanentes de la tormenta ‘Ida’ dejó inundaciones devastadoras este miércoles en Nueva York y Nueva Jersey, que afectaron hasta al Metro de la Gran Manzana. Además, al momento se reporta un saldo de nueva personas muertas por el ciclón en la región, incluido un niño de dos años de edad.

En la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, una persona murió luego de que su vehículo quedó sumergido bajo el agua de las inundaciones y en la región de Elizabeth fallecieron cinco residentes de un complejo de apartamentos.

En las imágenes del paso de ‘Ida’ por la costa noreste se observan vehículos sumergidos en las inundaciones, el agua ingresando en las viviendas de los habitantes y ríos dentro del Metro de la ciudad de Nueva York.

En un video filmado por un usuario de Twitter se observa que aguas marrones ingresan con intensidad en los accesos al sistema de transporte subterráneo.

El MTA tuvo que limitar su servicio al mínimo por la seguridad de los pasajeros, ya que más de 17 trenes quedaron varados por las inundaciones. Según el reporte de las autoridades, todas las personas que se encontraban atrapadas en los convoyes fueron rescatadas, sin que se reporten lesionados.

Los neoyorquinos compartieron imágenes de la forma en que las inundaciones por 'Ida' se extendieron por las calles de la ciudad, dejando cientos de automóviles a la deriva en Manhattan y Brooklyn.

Debido a los daños, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró estado de emergencia y dijo que se habían registrado lluvias históricas en la ciudad.

Bomberos y policías tuvieron que sacar a las personas que se encontraban atrapadas, por lo que se limitó la movilidad en la región hasta este jueves para todos los vehículos que no fueran servicios de emergencias.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl