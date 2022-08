VIDEOS. Inundaciones históricas en Dallas-Forth Worth

Torrenciales aguaceros causaron inundaciones el lunes en la zona de Dallas-Fort Worth, sumergiendo vehículos bajo agua y llevando a las autoridades a pedir a la ciudadanía que se abstenga de salir a la calle.

“La zona de Dallas-Fort Worth fue prácticamente el epicentro de los aguaceros que cayeron durante la noche”, explicó Daniel Huckaby, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Añadió que para el lunes en la mañana habían caído 18 centímetros (7 pulgadas) de precipitación en la zona.

En un tuit poco después de las 9 a.m., la policía de Dallas enumeró una gran cantidad de lugares a los que había tenido que acudir para dar auxilio.

A las 10 a.m., el departamento de bomberos de Fort Worth tuiteó que estaba acudiendo a 25 lugares para investigar reportes de aguas crecidas o para rescatar a personas.

“Hemos tenido sequía así que el sueldo absorbió buena parte de la lluvia, pero cuando cae tanta en tan poco tiempo, por supuesto que habrá inundaciones y eso es lo que hemos visto, especialmente en las zonas urbanas”, declaró Huckaby.

