Videos. Poderoso tornado de 21 minutos destruyó más de mil casas en sur de Kansas

El tornado que destruyó más de 1,000 estructuras en el sur-centro de Kansas engendró vientos de hasta 265 kilómetros por hora (165 millas por hora) y dejó una estela de devastación de casi 20 kilómetros (13 millas).

El tornado surgió el viernes, dejando varios heridos y extensos daños, principalmente alrededor de Andover, un suburbio de

Highest-res drone footage of the Andover, KS #tornado which has received a preliminary rating of EF3. Note how the tornado propagates via vortex dynamics and likely terrain. Incredibly, no lives were lost by this tornado pic.twitter.com/FJDBH8TAv6