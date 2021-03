Videos. Reportan fuerte tornado en Birmingham, Alabama

Medios estadounidenses y usuarios están reportando los daños que ha dejado el paso de un fuerte tornado que azotó algunas zonas de Alabama.



The Weather Channel, en su cuenta de twitter, informó:



VIDEO: Large tornado in Birmingham, Alabama



We spoke with Storm Tracker @BrandonCopicWx who captured it on camera ⬇️ pic.twitter.com/iaSvplfddF — The Weather Channel (@weatherchannel) March 25, 2021

BREAKING (4:45p CT): NWS issues a #tornado emergency for northeast Hale, southwest Bibb Counties, Alabama.



Large, destructive tornado in progress moving northeast at 60 mph.



Take shelter IMMEDIATELY. #alwx pic.twitter.com/yT0RHNntNG — The Weather Channel (@weatherchannel) March 25, 2021

Mientras que otros usuarios compartieron imágenes del fenómeno que dejó en ruinas varias zonas.

Se reporta violento tornado cerca de Birmingham Alabama, Estados Unidos.



: AP/ Butch Dell



Vía Weather Channel pic.twitter.com/XNMsYqLUn4 — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) March 25, 2021

➡ En la línea de un Tornado:

Alabama/EEUU 25MAR

Vía: @Arab_Storms pic.twitter.com/WcP20B8bYb — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) March 25, 2021

Medios estadounidenses informan, de manera preliminar, que hay reportes de personas fallecidas en otros condados.