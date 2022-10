Videos. Reportan sismo en California; ¿De cuánto fue la magnitud del temblor?

Un sismo de magnitud 5,1 en la escala Richter sacudió el área de la Bahía de San Francisco (EE.UU.) este martes, sin que se hayan reportado víctimas o daños, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

La sacudida ocurrió a las 11.42 de la mañana, (19.42 GMT) justo al este de Seven Trees, un área del parque Joseph D. Grant.

A prelim. M5.1 earthquake has occurred in east of San Jose. Additional shaking from aftershocks can be expected in the region. We are continuing to monitor this region. Check back for additional information. #SanJose #earthquake pic.twitter.com/ykizkyndKT