Viral. Piloto de Aeroméxico canta canción de cuna durante vuelo

Un piloto de Aeroméxico, una de las principales aerolíneas mexicanas, se viralizó este miércoles por cantar una canción de cuna a sus pasajeros, como mostró un video que circuló en Twitter.

"Con mucho gusto les he de cantar una bella, una hermosa canción de cuna que dice así ‘duérmanse niños, duérmanse ya’", entona el piloto en el video compartido por el periodista mexicano Manuel López San Martín.

Ni el periodista ni Aeroméxico aclararon el nombre del piloto ni la ruta del vuelo, en el que el comandante comenzó con unas clases de aviación y comentarios deportivos sobre la Fórmula 1 (F1).

Entre las risas y el asombro de los pasajeros, el piloto primero expuso que el diámetro del fuselaje del avión era de cerca de seis metros, mientras que el largo de la aeronave era de 56 metros "poco más que una piscina olímpica".

Esto me pasó en un vuelo ayer, de @Aeromexico (SÚBANLE al volumen!)



El piloto nos hizo la noche antes de despegar!



De las clases de aviación, pasó a los resultados de la #F1 para después cantarnos!



Primeros me preocupé, luego me reí…terminé cantando con él



JOYA pic.twitter.com/gRr9G149Sp