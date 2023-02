Tras despertar del coma y haber sido “rescatado de la muerte” en tres ocasiones, Mark Gautier, un visitante frecuente del parque temático Disneyland, dice haber perdido casi 70 kilos con caminatas diarias y un control de ingesta de alimentos.

De acuerdo con informes de The Mercury News de San José, California, el hombre encontró la forma adecuada para cuidar su salud luego de que su médico le sugiriera cambiar su estilo de vida con dietas y ejercicios: “Realmente necesitas hacer algo o no vas a durar mucho más”, recuerda Gautier.

Con casi 200 kilos de peso, el hombre de 39 años había sufrido previamente un shock diabético y sus riñones estaban colapsando luego de años de graves problemas de salud.

Una vez que entró en coma por dos semanas y empeoró su condición, sus familiares solicitaron el servicio de un sacerdote para que le diera los “últimos ritos”.

“Cuando desperté, no sabía nada de lo que estaba pasando. Trajeron a un sacerdote para darme mi unción de los enfermos, mis últimos ritos. Fue difícil saber que esto podía ser, pero estaba en paz”, dijo Gautier a The Mercury News.

Al escuchar las recomendaciones del médico, la ahora esposa de Mark, Vanessa Gautier, tuvo la idea de ayudarlo con el cometido visitando el “lugar más feliz de la tierra”, Disneyland para perder peso.

“Después de que salí del hospital, ella dijo: ‘Tienes que arreglarlo. Necesitamos hacer cambios’”.

Un mes después compraron pases anuales para Disneyland y emprendieron su misión.

Durante cinco años, la “Dieta Disney”, como le llamó, consistió en varias millas de caminata al dia, todos los días, de una a 7 millas el primer año, así como pequeñas porciones de la comida que más le gustaba a Mark, incluidos nachos, hot dogs, hamburguesas y palomitas.

Durante sus rutinas, dice haberse enamorado del parque hasta el punto de unirse a su programa de empleados y obtener una licenciatura en Aspire Disneyland.

Según afirmaciones del medio local, el hombre planea obtener una maestría en el programa de matrícula gratuita de Disney, a la vez que concluye sus estudios como diseñador gráfico y se postula para trabajador artístico en Walt Disney Imagineering.

“Me han dado muchas oportunidades. Estoy muy agradecido y feliz por mí mismo. Lo que he pasado y cómo lo he superado. Todo esto ha sido una bendición disfrazada para mí”, explica Mark Gautier.

