“Vivienda segregada”, escuela crea residencia estudiantil sólo para afroamericanos

Una universidad del estado de Washington está siendo criticada por supuestamente segregar a sus estudiantes al crear una residencia exclusiva para alumnos afroamericanos.

De acuerdo con los informes, la Western Washington University en Bellingham, Washington, reservó un piso completo de uno de sus edificios de viviendas estudiantiles para su programa “Black Affinity Housing” (Vivienda de Afinidad Negra), en el cual sólo podrán dormir jóvenes de raza negra.

La escuela se une a otras universidades liberales de Estados Unidos como Stanford, Cornell y University of Colorado en Boulder que también han optado por ofrecer viviendas exclusivas a alumnos de raza negra.

Los funcionarios de la escuela han dicho que la separación de los alumnos no se ha planeado con tintes racistas o como una forma de agresión a sus comunidades afroamericanas, sino que se han creado por petición de los mismos alumnos de raza negra y organizaciones estudiantiles existentes en el campus.

En el sitio web del programa, las autoridades universitarias afirman que la residencia para alumnos de raza negra fue creada para “explorar y celebrar la diversidad de la gente y la cultura afroamericana y negra, con un contexto histórico y contemporáneo”.

En redes sociales, la institución está siendo acusada de racismo y la han criticado por sus medidas “repugnantes” que hacen que la escuela “de un paso hacia atrás” en su historia y políticas inclusivas.

“¡Vienda segregada!” Separados, pero iguales. ¡Bienvenidos de nuevo a los años 50!”, escribió un usuario en Twitter.

Otros usuarios señalaron que la escuela está retrocediendo en el tiempo, en especial a las décadas de los sesenta y setenta cuando la segregación era un serio problema social que afectaba el desarrollo de las comunidades afroamericanas.

“¿Por qué no están todos los políticos negros en armas protestando por esto?”, escribió otro usuario.

Western Washington University has designated the fourth floor of Alma Clark Glass Hall as housing reserved for its "Black Affinity Housing program," becoming the latest school to adopt such a program. "Segregated" housing! "Separate BUT equal" Welcome back to the 50's!

Algunos más defendieron la decisión de los estudiantes de vivir en residencias especiales en función a su raza, mientras que otros señalaron que el programa de Vivienda de Afinidad Negra no es la única en el país y que, incluso, existen residencias estudiantiles separadas con grupos LGBTQ.

“Hay muchas viviendas especializadas en la universidad para diferentes grupos. Hay alojamiento para la comunidad LGBTQ, para los jóvenes que estudian negocios, para atletas y ahora también para afroamericanos”, defendió un usuario de Twitter.

There is a lot of specialized housing in college for different groups. There is housing for the LBGTQ community, for kids studying business, for athletes, & so now for African-Americans. This is not segregation this is really housing choice to be with your chosen community.