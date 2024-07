Yucateca invita a no comer yogurt griego en apoyo a Chaac durante huracán Beryl; “todos contra Poseidón” La joven yucateca tiró su yogurt griego e invitó a los ciudadanos a no consumir productos “colonizadores” para no insultar a Chaac

