Zuleyka Rivera, modelo de “Despacito”, estrena programa en Telemundo

Zuleyka Rivera, quien alcanzó notoriedad mundial tras aparecer en el vídeo de la canción "Despacito", y el comentador deportivo Karim Mendiburu, serán los conductores del nuevo programa de "El Domo del Dinero", informó este jueves Telemundo.

La cadena hispana de televisión estrenará así el 13 de octubre el que será su primer 'reality' hecho en casa desde la pandemia del coronavirus.

“Me siento emocionada de poder ser parte de este programa, este 'reality show', 'El Domo Del Dinero', porque para los que me conocen y para los que no me conocen también, a mí me encantan las competencias. Me encantan los retos. Me apasiona mucho el retarme a mí misma para hacer algo desafiante y aquí lo vamos a poder ver", dijo Rivera.