10 datos curiosos que quizá no sabías de Sandra Bullock

Sandra Bullock se está retirando de la industria de la actuación de forma temporal para enfocarse en su vida privada, salud e hijos, luego de casi tres décadas triunfando en la actuación.

"Me tomo mi trabajo muy seriamente, pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso”, dijo la actriz en una entrevista con The Hollywood Reporter luego de terminar con sus compromisos laborales, incluido el estreno de La ciudad perdida.

Su descanso indefinido surgió luego de experimentar el síndrome de burnout tras años de trabajo continuo, desde mediados de la década de los ochenta.

“Estoy tan agotada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé. Realmente no sé cuánto tiempo durará la pausa”, agregó.

Durante las últimas décadas, Bullock se convirtió en una de las leyendas de Hollywood, con docenas de papeles protagónicos y de gran peso como Bird Brox que en su momento fue la película más vista de Netflix, Gravity y Un sueño posible, producción que la hizo ganar un Oscar.

En honor a sus 57 años, a continuación te dejamos con algunos datos curiosos de la actriz.

Vivió gran parte de su infancia en Alemania

Snadra nació en Arlington, Virginia el 26 de julio de 1964, pero se mudó a Alemania junto a sus padres cuando era una niña. Su madre era originaria del poblado de Núremberg, mientras que su padre trabajaba como director de ópera en Europa.

Debido a esto, la actriz aprendió a hablar alemán casi de forma nativa.

Su pasión es la remodelación de casas

Si no se hubiese dedicado a la actuación, Sandra hubiese consolidado una carrera como remodeladora de casas. En una entrevista con InStyle, dijo que su afición es como “la versión pornográfica” de su carrera y presumió que es “excelente” imaginando una nueva vida de las propiedades antiguas con las que se topa.

Reveló que su afición se originó gracias al trabajo de su padre, que compraba edificios y los remodelaba desde cero.

Ganó un Oscar en 2009

Si bien ha protagonizado casi 50 películas, sólo ha ganado un Oscar por su papel como Leigh Anne Tuohy en la película Un sueño posible.

Obtuvo una segunda nominación a la Academia en 2014 por Gravity, pero perdió frente a Cate Blanchet y su interpretación de Blue Jasmine.

No ha tenido un programa de TV desde 2004

Lo suyo son las películas de gran recaudación que se proyectan en la gran pantalla o se lanzan con éxito en streaming, por lo que no suele tener muchas apariciones en la televisión con series o programas.

En 2004 apareció por última vez en la pantalla chica con un personaje recurrente en la serie George Lopez, misma en la que trabajó como productora ejecutiva.

Foto: AP

Fue una de las actrices mejor pagadas de Hollywood

En 2014 fue la actriz mejor pagada, según las estimaciones de Forbes. En un sólo año ganó un total de $50 millones de dólares, frente a actrices como Jennifer Lawrence que ganó $34 millones ese mismo año.

¿Cuánto dinero tiene Sandra Bullock?

Con casi tres décadas de trayectoria, la actriz ha creado un patrimonio neto de $250 millones de dólares.

Desde que llegó a Hollywood, comenzó a trabajar en la actuación con pequeños papeles hasta que llegó su primer papel importante en Demolition Man y posteriormente en Speed.

Fue el amor platónico de Keanu Reeves

Tras su colaboración en Speed, Sandra se convirtió en el amor imposible de Keanu Reeves, mientras que él quedó flechado por ella secretamente.

En entrevistas separadas con Ellen DeGeneres, Sandra admitió que le gustaba Reeves, aunque nunca lo habló abiertamente, mientras que el actor reveló que tenía sentimientos por ella que se originaron a partir de los primeros días de rodaje.

“Obviamente ella no sabía que ella me gustaba también”, confesó el actor de Matrix.

Ha participado en casi 50 películas

Debutó hacia finales de los ochenta con papeles pequeños en varias películas hasta que su carrera se elevó estratosféricamente tras su actuación en Speed.

Entre sus películas más populares se encuentran: 28 días, Crash, La Propuesta, Birdbox, La casa del lago, Premoniciones, Un sueño posible, Gravity, Ocean’s 8, The lost city y Bullet train.

Gravity le dio uno de sus mejores salarios en toda su carrera

Fue en 2014 que se reveló que Sandra había obtenido un gran pago por su participación en Gravity de Alfonso Cuarón.

Según los informes, la actriz firmó un contrato de $20 millones garantizados más el 15% de los ingresos brutos de taquilla, más pagos por mercadería, ofertas de TV y ventas del DVD.

Celebrity Net Worth estima que hasta el momento, la actriz ha cobrado $70 millones por la película.

Tiene una de las carteras inmobiliarias más poderosas de Hollywood

De acuerdo con Celebrity Worth, Bullock tiene al menos 20 propiedades a su nombre en todo Estados Unidos, con un valor total de $80 millones de dólares.

Algunos de sus hogares, actuales y otros más que puso a la venta, se encuentran principalmente en Austin, el centro de Los Ángeles, Beverly Hills, Wyoming, Manhattan, Malibú, Nueva Orleans y Georgia, se reportó en 2019 que en este último estado había puesto a la venta una propiedad de 3 acres de $6.5 millones de dólares, que en realidad eran nueve propiedades contiguas frente a la playa.