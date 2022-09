10 datos sobre la millonaria fortuna y lujos de Salma Hayek

Salma Hayek, que está celebrando su cumpleaños número 56, es una de las actrices mexicanas con más reconocimiento y éxito a nivel mundial.

Con su talento y perseverancia ha hecho que su carrera sea una de las más reconocidas en el medio y que actualmente sea una de las estrellas hispanas con más brillo.

De hecho, Salma es una de las únicas ocho intérpretes latinas que han sido nominadas a los Premios de la Academia, el resto son: las mexicanas Yalitzia Aparicio, Marina de Tavira, Adriana Barraza y Katy Jurado; sí como la brasileña Fernanda Montenegro, la argentina Norma Aleandro y la colombiana Catalina Sandino.

Para celebrar sus 56 años, a continuación te dejamos con algunos detalles y datos curiosos que quizá no sabías de ella.

Orígenes y educación

Salma nació en Coatzacoalcos, Veracruz, su padre tiene ascendencia libanesa, mientras que su madre tiene orígenes españoles.

Cuando era joven fue enviada a un internado en Louisiana, Estados Unidos, donde le diagnosticaron dislexia y de donde fue expulsada dos años después por las bromas que hacía.

A su regreso a México estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana.

Antes de ser actriz, la celebridad quería ser gimnasta, incluso iba a ser reclutada para el equipo olímpico, pero su familia no se lo permitió.

Debut en México

A los 23 años, la actriz obtuvo sus primeros papeles en las telenovelas mexicanas como Nuevo amanecer de 1988. Fue Teresa, de 1989 a 1990, el proyecto que disparó su fama y posteriormente su participación en la película El callejón de los milagros, nominada al Premio Ariel.

Inicios en Hollywood

No pasó mucho tiempo desde su éxito en México para que la actriz decidiera apuntar a lo más alto y probar suerte en Hollywood.

En 1995 tuo atractivas oportunidades para dar sus primeros pasos en Hollywood con películas como Desperado, Fair Fames y Four Rooms, luego vino su participación en From Dusk Till Dawn, Fools Rush In, The Faculty, El Coronel no tiene quien le escriba y Wild West.

Su gran oportunidad: Frida

En 2002 llegó su gran momento después de casi una década trabajando en Hollywood. Y es que la actriz conquistó corazones y rompió esquemas con su papel de Frida Kahlo en Frida; película con la que recibió nominaciones a los Golden Globe, BAFTA y Oscar como mejor actriz.

Distinciones y reconocimientos

Más allá de sus nominaciones a los premios ya mencionados, Hayek recibió el premio a la Mujer del Año de Glamour en 2001, el Premio a las 25 mujeres hispanas más influyentes de Time en 2005.

También tiene un premio Franca Sozzani, un premio Daytime Emmy, uno del Sindicato de Productores de América y su propia estrella y placa en el Paseo de la fama de Hollywood.

Tiene su propia productora y otros negocios exitosos

En 1999 fundó su productora Ventanarosa, con la que produjo su serie Ugly Betty, la película El Coronel no tiene quien le escriba, Frida y El tiempo de las Mariposas.

En cuanto a negocios y contratos extras a su carrera de actriz, Salma fue imagen de Avon, Revlon, Chopard, Campari y Lincoln.

En 2011 lanzó su propia línea de productos en CVS en América del Norte, Nuance by Salma Hayek, que incluía productos para el cuidado de la piel y del cabello.

¿Cuánto dinero tiene Salma Hayek?

Sus casi tres décadas en la actuación y sus negocios alternos la han enriquecido de manera exorbitante.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Salma tiene una fortuna actual estimada en $200 millones de dólares.

Matrimonio con François Henri-Pinault

En 2009 se casó con François Henri-Pinault, padre de su hija Valentina Paloma y multimillonario empresario francés, quien tiene una fortuna de $7 mil millones de dólares.

La familia Pinault es dueña del conglomerado de lujo Kering, que dirige empresas como Gucci, Yves Saint Laurent, Puma y más.

Se cree que si alguna vez Salma y Henri-Pinault se separan, la participación que tiene la actriz en los negocios familiares aumentarían drásticamente.

Salma es filántropa

Durante años ha usado su fama e influencia para apoyar ciertas causas y donar a la caridad. Las causas principales son la defensa de las mujeres violentadas y del empoderamiento femenino.

En 2010 fue nominada a los VH1 Do Something Awards por su labor humanitaria.

Propiedades millonarias de Salma Hayek

Se sabe que la actriz ha sido dueña de lujosas mansiones de hasta $17 millones de dólares en Bel-Air, Hollywood Hills, Los Ángeles.

Junto a su marido, Salma tiene propiedades en Londres y París, además de una campiña francesa oculta no muy lejos de la capital.