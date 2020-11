10 datos sorprendentes sobre la vida de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fue una mujer que conquistó los corazones de sus fanáticos gracias a su belleza y talento artístico. A pesar de que han pasado años desde su muerte, aún es recordada como una de las actrices más enigmáticas del cine hollywoodense.

Su verdadero nombre era Norma Jean Baker. Nació el 1º de junio de 1926. Su vida estuvo llena de éxitos, pero también de etapas difíciles que forjaron su personalidad.

Si deseas conocer más sobre la vida de Marilyn Monroe, aquí 10 datos sorprendentes que quizá nadie te había contado sobre ella.

Pasó su infancia de casa en casa

La infancia de Marilyn fue muy difícil porque no pudo tener una familia estable. Su madre no podía hacerse cargo de ella porque fue internada en un hospital psiquiátrico debido a la esquizofrenia que padecía. Su padre se desentendió, tras el divorcio.

Debido a esta situación la pequeña Marilyn pasó su infancia con familias adoptivas y vivió por temporadas en varios orfanatos hasta antes de casarse.

Contrajo matrimonio a los 16 años

Antes de que cumpliera los 16, Marilyn Monroe vivía con una amiga de la familia Grace Goddard. Sin embargo, decidieron irse a vivir a Virginia Occidental y no pudieron llevarla.

Ella no quería regresar al orfanato, por lo que decidió tomar la única opción que tenía: casarse. La actriz se casó con su vecino18 días después de cumplir los 16 años. Era James Dougherty de 20 años de edad.

“Pensé que era muy joven, pero hablamos y nos llevamos bastante bien”, dijo Dougherty tras recibir la propuesta.

Foto: AP

La elección de su nombre artístico

Norma Jean Baker eligió llevar el apellido Monroe porque éste era el apellido de su madre cuando ella era soltera. En cuanto al nombre de Marilyn, un ejecutivo de estudio sugirió que adoptara ese nombre debido a su parecido físico con la también actriz Marilyn Miller.

Nadie creyó que Gladys Baker era su madre

Gladys Baker, madre biológica de Monroe, estuvo ausente durante la infancia de su hija debido a su estado de salud mental que la llevó al hospital psiquiátrico. En alguna época Gladys Baker trabajó en la RKO como cortadora de películas y al ver convertida a su hija en toda una estrella, dijo a sus amigos y compañeros de trabajo que ella era su verdadera madre. Debido a los antecedentes mentales de Baker, nadie le creyó porque pensaban que esa afirmación era obra de sus delirios esquizofrénicos.

Marilyn Monroe mostró su interés por los hombres intelectuales

Monroe fue una persona aficionada a los libros y a la cultura. También lo demostró en el tipo de hombres en los que ponía sus ojos. Tal es el caso de su matrimonio con el escritor Arthur Miller, con quien se casó en 1956.

Pero, además, Monroe sentía un tipo de fascinación por Albert Einstein, uno de los hombres más inteligentes de la historia. Según datos de la revista Mental Floss, la actriz conservaba una fotografía del científico en su casa.

Su casa estaba repleta de micrófonos

La casa de la actriz, ubicada en Brendtwood, California era una hacienda modesta que más tarde adquirió el matrimonio de actores compuesto por Michael Irving y Veronica Hamel, tras la muerte de Marilyn Monroe.

Los micrófonos fueron descubiertos por la pareja gracias a una remodelación que le hicieron a la casa, hallando un sofisticado sistema de escuchas telefónicas de grado gubernamental en el interior.

El valor de su ropa representaba una fortuna

Uno de los vestidos que usó la actriz tenía un precio estimado de 1,267, 500 dólares, el cual alcanzó el récord mundial como la prenda más costosa, jamás vendida. Este hermoso vestido transparente de lentejuelas fue el que vistió Monroe para cantar feliz cumpleaños a JFK en 1956 y el mismo fue comprado por una empresa de colección.

Foto: AP

En su totalidad fueron muchas las prendas que excedieron sus precios y lograron colocarse como récords mundiales. Mucha de su ropa fue usada por otras celebridades, como Britney Spears, quien recibió unos jeans de regalo por parte de la empresa Tommy Hilfiger, con un valor de 37,000 dólares.

Marilyn posó para la revista Playboy

La revista Playboy eligió a Marilyn para ilustrar sus páginas con su belleza. De hecho fue elegida para lanzar la primera edición de la revista.

Sin embargo, en aquella época las mujeres no eran tan bien pagadas como lo son ahora, por lo que a Monroe sólo le pagaron 50 dólares por sus fotografías al desnudo. Éstas fueron tomadas en 1949 por el fotógrafo Tom Kelley, según informes de la revista Beliefnet. Las fotografías fueron publicadas hasta 1953, que fue el año en que apareció la primera revista de Playboy. El fundador de la misma, Hugh Hefner, adquirió las fotografías por 500 dólares, ganando una gran suma de dinero por el gran éxito de la primera edición de la revista.

Foto: AP

La ruptura entre Marilyn Monroe y Joe Dimaggio

El segundo matrimonio de la actriz a lado de Joe Dimaggio duró tan sólo 8 meses y aunque las razones de su separación no se conocen del todo, es muy probable que una de ellas tenga que ver con la “escena del metro” durante el rodaje de la película The Seven Year Itch.

En esta escena fue donde, accidentalmente, la falda del vestido de Monroe se levantó y como el suceso fue presenciado por una gran multitud de personas, su esposo se molestó al pensar que ella se había expuesto al mostrar sus encantos a un gran grupo de personas. Fue precisamente esta imagen una de las fotografías más populares de la actriz, con la que actualmente sigue siendo recordada. Más tarde se divorciaron y Monroe argumentó que solicitó el divorcio por “crueldad mental”.

Marilyn Monroe era tartamuda de niña

La actriz tuvo problemas del habla durante su niñez y parte de su adolescencia, pero de acuerdo con la revista Vogue, fue tratada por un terapeuta que la entrenó para adoptar el estilo gutural y fue precisamente este estilo el que caracterizó su voz como actriz, e incluso como cantante.

Sin embargo, en su adultez, se le presentó el mismo problema mientras filmaba la película Something's Got to Give, lo que la hizo perder su papel al ser excluida del filme.

Si lugar a dudas, Marilyn fue una actriz que dejó huella en la historia del cine y siempre será recordada como una mujer fuerte que rompió con los esquemas de la mujer tradicional de su época.