5 escándalos que marcaron la carrera de Justin Bieber

Al igual que muchas estrellas adolescentes, Justin Bieber pasó de ser uno de los consentidos en Hollywood e ídolo de millones en el mundo a ser un chico problema impulsado por la fama, el trabajo excesivo y la riqueza precoz.

El cantante inició su carrera en la música como un fenómeno jóven e inocente a los 15 años, que sólo sabía romper corazones por su físico y quizá por su voz.

Conforme pasaron los años y tras su boom en todo el mundo, la popularidad y pureza de la que presumía fue en picada, atrayendo continuamente la atención mediática por sus problemas de comportamiento, con fanáticos, relaciones sentimentales, problemas con la policía, supuestas drogas e incluso por contínuas peleas con los paparazzis.

A continuación te dejamos con cinco de los escándalos que han marcado su carrera.

"Tenía 15 cuando el mundo me puso en un pedestal"- Justin Bieber

Trágico accidente de tránsito

En 2013, un paparazzi murió mientras perseguía el automóvil del cantante en Los Ángeles, California.

Según los informes, el fotógrafo buscaba una exclusiva cuando estaba persiguiendo el auto de Justin; sin embargo, el cantante no se encontraba manejándolo, sino uno de sus amigos que quería despistar a la prensa. El paparazzi fue atropellado por otro vehículo.

Horas de espera y desilusiones en sus conciertos

Fue en 2013 cuando el cantante fue abucheado y criticado por impuntualidad en un concierto en la arena O2 de Londres.

El cantante de Baby acababa de terminar su intermitente relación con Selena Gomez cuando salió al escenario dos horas tarde, en una noche escolar.

Las puertas del recinto se abrirán a las 6:30 y el comienzo del show estaba programado a las 8:30 pm. Los fanáticos ansiosos y furiosos, que en su mayoría eran adolescentes acompañados por sus padres, se enfurecieron por la impuntualidad del cantante, por lo que muchos tuvieron que irse a casa ya que no podían estar en la calle tan tarde.

En otro concierto, también en 2013, Bieber salió del escenario en Brasil para no volver luego de que le arrojaran una botella de agua.

Justin escupe a sus fanáticos

Su mala racha parece haber llegado para quedarse en 2013, ya que también en este año muchas fanáticas de Toronto, Canadá se ofendieron y lo criticaron por haberles escupido desde el balcón de su habitación en el hotel en donde se hospedaba.

Luego de su broma pesada, los amigos de Justin, que estaban junto a él en el balcón, comenzaron a burlarse de las niñas y a celebrar su grosería.

El equipo de Justin negó las acusaciones y le dijo a Us Weekly que el cantante era muy considerado con sus fans. “Justin no escupió a nadie. No había fans debajo del balcón. De hecho, antes en el día, Justin les compró chocolate caliente y les puso algo de su nueva música. Justin ama a sus fans”.

Escándalo sexual

Durante la gira Believe en Sudamérica, Justin fue involucrado en un video de tintes sexuales cuando una misteriosa mujer lo filmó durmiendo desnudo. La identificada como Tatiana Neves Barbosa, dijo en una entrevista a The Sun que la estrella pop estaba “bien dotada” y que era “buena en la cama”.

En su paso por Río de Janeiro, supuestamente el cantante fue visto en un burdel, Justin y su equipo se encargaron de negar los rumores.

Pelea contra Orlando Bloom

Fue en 2014 cuando el intérprete de Baby llegó a los titulares por pelearse casi a los golpes con Orlando Bloom en Ibiza, España.

Fuentes cercanas le dijeron a Us Weekly que la confrontación comenzó por parte del cantante cuando hizo comentarios sexuales sobre la ex del actor, la modelo Miranda Kerr.

La carrera del cantante de ahora 27 años ha estado marcada por escándalos de todo tipo.

Otras polémicas que lo han llevado a los principales titulares de la prensa internacional incluyen conducción a velocidades mayores, alcoholismo, posesión ilegal de marihuana y cocaína, posesión de pistolas paralizantes como la que se encontró en su autobús durante su visita a Estocolmo; amenazas a policías y paparazzis, entre otras más.

Recientemente fue criticado y hasta cancelado por muchos fanáticos en el mundo por la mala relación que sostuvo con Selena Gomez, la cual supuestamente incluyó abuso emocional en contra de ella e infidelidades por parte de él.

En 2018 la pareja se separó definitivamente, sólo para que Justin pudiera casarse con Haley Baldwin apenas cuatro meses después.

A su problemática y mediática vida, en 2020 Justin agregó la enfermedad de Lyme y una condición de mononucleosis crónica, que afecta la piel, funciones cerebrales y energía.

Anteriormente había hablado sobre su depresión y consumo de drogas como la metanfetamina. Admitió que sus desórdenes eran fruto de la fama, trabajo, emociones, finanzas, familia, responsabilidades y con su pasado.





