8 looks con los que Selena Gomez ha deslumbrado a lo largo de su carrera

Selena Gomez no sólo es una de las artistas más exitosas de la actualidad, también es una fashionista que derrocha elegancia a cualquier evento que acude.

La intérprete de Same Old Love lanzó en 2020 su propia marca de maquillaje, bajo el nombre de Rare Beauty, con productos como labiales, rimel, base, delineadores y otros productos. También tiene colaboraciones con las marcas Coach y Puma

La actriz es una de las estrellas que generalmente acude a la Met Gala en Nueva York, el evento de moda más importante del mundo.

Además, a lo largo de su carrera ha experimentado diferentes looks, desde cabello castaño y rizado, hasta corto y rubio.

Sin embargo, la estrella de Hollywood no ha necesitado de costosos atuendos para lucir elegante y ha deslumbrado con todo tipo de vestidos, pantalones y blusas dentro y fuera del escenario.

Gran parte de su estilo lleno de elegancia se lo debe a su estilista Kate Young, que también viste a estrellas como Margot Robbie y Dakota Johnson.

Selena Gomez cumple 30 años y la celebramos con un recorrido por sus mejores looks:

Uno de los primeros atuendos con los que la actriz dio muestra de su gran estilo fue el vestido brillante en color champagne, diseñado por la firma Giorgio Armani, que lució en los American Music Awards de 2011.

En aquella alfombra roja desfiló con el cantante Justin Bieber, con quien tenía pocos meses de haber salido.



Foto: AP

Una de sus mejores declaraciones de moda la realizó durante los MTV Video Music Awards en 2013, cuando cautivó con un vestido azul creado por Atelier Versace.

La prenda estilo cut out contaba con un corsé traslúcido y un corte de raja para presumir sus piernas tonificadas.



Foto: EFE



Cada paso de Selena por la Met Gala ha sido icónica, pero una de las más significativas fue durante su debut en 2014. En su primer año en el evento de moda, la intérprete se lució con un elegante vestido púrpura de Diane Von Furstenberg.



Foto: AP

El año siguiente, la estrella de la música acaparó los reflectores al cantar en el Victoria’s Secret Fashion Show.

La celebridad usó un sensual vestido negro satinado de Jolibe Atelier con escote profundo y una lujosa gargantilla de Massika para interpretar sus éxitos musicales, como Hands to Myself y Me and My Girls.



Foto: EFE

Aunque Selena Gomez ha acudido a diferentes ediciones de los Premios Grammy, el atuendo más memorable que ha usado en este evento lo llevó en 2016. En esa ocasión usó un vestido azul brillante elaborado por Calvin Klein, inspirado en el atuendo que utilizó Michelle Pfeiffer en la cinta Scarface.

Además, la cantante caminó por la alfombra roja acompañada de su mejor amiga Taylor Swift.

Foto: AP

Otra de las apariciones memorables de Gomez en la Met Gala de Nueva York fue la que tuvo en 2017, cuando llevó un vestido blanco de la marca Coach, con escote profundo y encaje.

En su cuarta gala, la actriz desfiló acompañada por el cantante The Weeknd, con quien mantuvo un breve noviazgo.

Foto: AP

Otro de los atuendos con los que impactó en los American Music Awards fue el que usó en noviembre de 2017. La estrella se mostró con un cambio de look al pintar su cabello de rubio platinado y usar un ajustado minivestido de cuero con múltiples cierres.

Foto: AFP

En su gran regreso a los escenarios tras sufrir problemas de salud y la ruptura con Justin Bieber, Selena Gomez conquistó los American Music Awards en 2019 con un ajustado vestido verde lima de Versace, ajustado a su silueta y con escote estilo strapless.

Foto: AFP

