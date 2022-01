Adamari López destila glamour con minivestido en redes sociales

Adamari López está orgullosa de los resultados que ha obtenido a través de su régimen Weight Watchers (WW) con el que ha perdido casi 15 kilos, por lo que en redes sociales ha estado compartiendo fotos de su renovada imagen.

La celebridad, de 50 años, apareció en una publicación de Instagram destilando el glamour que la caracteriza con un elegante atuendo de temporada en color café canela.

Vistió un vestido corto de mangas largas abombadas, con cuello alto, ajuste en la cintura que ayudó a destacar su trabajada figura y un largo que le dejó presumir sus torneadas piernas.

Agregó un par de zapatillas de tacón de aguja con estampado de piel de leopardo y cordones envueltos en los tobillos, además de un par de pendientes dorados largos y una manicura nude.

Su rostro se mostró glamuroso con maquillaje en tonos bronceados, con sombras oscuras sobre los párpados, blush color canela en los pómulos, labial nude, largas pestañas con rímel y un ligero cat eye ahumado marrón.

Lució su cabello marrón peinado con raya en medio y mechones lacios sobre los hombros.

Recientemente la celebridad viajó a Israel para participar en el certamen de Miss Universo junto a su compañera conductora Jaqueline Bracamontes; sin embargo, aprovechó el lujoso viaje para tomarse unos días de vacaciones antes de regresar a trabajar al programa hoy Día de Telemundo.

En Instagram compartió fotografías de su escapada vacacional y de sus visitas al Mar Muerto y Jerusalén, además de sus aventuras en camello y sesiones de cuidado de la piel a la orilla del mar.

Además del carrete de postales, Adamari compartió un video en el que aparece con sus amigas bailando en medio del desierto.

Tras varios meses de separación de Tony Costa, la presentadora dijo en entrevista con MezcalTV que por ahora no está en busca de una relación sentimental con nadie, aunque conserva la ilusión de encontrar a alguien con quien pueda compartir su vida.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento”, dijo la también actriz puertorriqueña.

“Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”, agregó.

Asimismo, dijo que desea tener un tiempo para sí misma, para enfocarse en las etapas de su renovación y para compartir tiempo con su pequeña hija Alïa antes de enamorarse de nuevo o comenzar a salir en citas.

"Quisiera tener en algún futuro una vida en pareja, en donde haya una estabilidad, en donde haya un disfrute de compañía, de ver hacia un futuro juntos, como algo más estable y creo que todavía hay cosas que aprender porque, pues no me ha ido muy bien. Uno siempre quiere estabilidad y esa estabilidad, no la he logrado como yo desearía", apuntó.

MA

