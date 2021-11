Adamari López presume figura con diminuto crop top a los 50 años

Adamari López presumió sus dotes como bailarina a través de un video compartido en Instagram, mismos que la hicieron ganadora del programa Mira quién baila en 2011.

La actriz de 50 años recurrió a su red social para compartir un clip corto en el que se muestra bailando al ritmo del éxito setentero More than a Woman de los Bee Gees.

Se lució frente a la cámara ataviada con pantalones de mezclilla azules de cintura alta, corte tubo y detalles desgastados, a juego con un pequeño crop top naranja, el cual presentó un revelador escote en V.

Ambas prendas ayudaron a la presentadora a destacar la diminuta cintura que ha logrado a través del programa Weight Watchers, al que se unió en 2020.

El régimen consiste en alimentación más sana y rutinas disciplinadas de ejercicio diario.

Agregó un collar de oro, un par de pendientes circulares y una manicura blanca.

Su rostro se mostró sonriente y glamuroso con maquillaje en tonos bronceados, con sombras rosadas sobre los párpados, blush color durazno en los pómulos y labial nude y un ligero delineado cat eye.

En tanto, su cabello se mostró peinado con raya en medio, y mechones ondulados, los cuales se contonearon durante el baile de la conductora.

Al poco rato de su publicación, el video superó los 100 mil likes y miles de comentarios de sus fieles fanáticos que aplaudieron su baile y elogiaron su belleza y apariencia joven y desenfadada.

“Increíble que las mujeres cuando nos separamos o divorciamos, nos regresa ese brillo, esa alegría que nos hacen lucir aún más hermosas y poderosas. ¡Bravo Adamari!”, escribió una usuaria.

“Necesito tu motivación, eres una hermosura”, escribió otra seguidora.

Otros más comentaron sobre la forma en que ha trabajado su figura para cumplir con su objetivo de peso, señalando que lo está haciendo bien sin haber pasado por el quirófano como las influencers de moda u otras celebridades.

Su actividad en redes sociales se produce después de haber hablado en exclusiva sobre su separación de Toni Costa en el programa Al rojo vivo.

Durante la entrevista contó cómo se siente con la separación y cómo ha sido su vida desde entonces.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duela, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar”.

Dijo que tras el término de su relación, su hija se volvió en su prioridad así como la salud mental de ambas.

En una entrevista previa con People, la conductora de Hoy Día señaló que todavía tiene sentimientos hacia el entrenador fitness, pero hubo situaciones irremediables que llevaron su relación a su fin.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo la celebridad.

Durante la charla no dio detalles sobre lo que sucedió para llegar a la separación, pero añadió: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una ocasión, y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

MA

