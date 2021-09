Adamari López presume figura de impacto con vestido traslúcido a los 50 años

Adamari López fue una de las asistentes a la esperada entrega de premios de los Latin Billboard 2021, celebrada en el Watsco Center de Coral Gables, Florida.

La presentadora de 50 años acaparó los reflectores con su radical cambio de look y evidente pérdida de peso a su paso por la alfombra roja de la ceremonia.

Impactó a los presentes ataviada con un llamativo vestido de raja color lavanda, confeccionado con maya brillante traslúcida y escote strapless.

Añadió un par de zapatillas de tacón con correas plateadas, un clutch en forma de huevo con colores similares al vestido, así como un par de anillos de diamantes, pendientes largos y un brazalete.

El vestido corrió por cuenta del diseñador Gustavo Arango, mientras que las joyas las firmó Paola Pacheco.

Lució su cabello con extensiones rubias peinado con raya en medio y mechones totalmente lacios sobre los hombros.

Su rostro se mostró sonriente y glamuroso con maquillaje en tonos bronceados, con sombras oscuras sobre los párpados, blush color durazno en los pómulos y labial rosado.

Foto: EFE

En redes sociales compartió fotografías de su paso por la alfombra roja, así como de un segundo outfit que lució en la velada, el cual constó de un minivestido amarillo con azul con escote en V, finos tirantes y un detalle drapeado en el costado.

Añadió un par de tacones de aguja dorados y recogió su cabello en una ajustada y elegante cola de caballo.

“Noche de Premios Billboard de la Música Latina… Gracias por invitarme y hacerme pasar una linda y divertida noche”, escribió en dicha publicación.

Para celebrar su cumpleaños número 50, la también actriz puertorriqueña protagonizó la edición de septiembre de la revista People en Español.

Durante su colaboración, Adamari reveló que ha perdido cerca de 10 kilos desde que se unió al programa WW (Weight Watchers) en 2020 a través de un régimen alimenticio más sano y rutinas disciplinadas de ejercicio diario. Dijo que su objetivo es perder al menos cinco kilos más.

¿Qué les pareció el segundo look de @adamarilopez en los #Billboards2021 ? Aquí pueden ver los mejores y más atrevidos looks de la noche: https://t.co/xCNIvSQvjc pic.twitter.com/JkEbkoTzxx

Asimismo, señaló que en los últimos meses se ha sometido a un cambio radical, en específico desde que se divorció de su esposo Toni Costa en mayo pasado.

Reveló que su renovación va más allá de lo físico y que se sometió a terapias psicológicas, y ha experimentado un “renacer interno” para estar en paz y balance consigo misma.

En la entrevista habló sobre su separación, señalando que todavía tiene sentimientos hacia el entrenador fitness, pero hubo situaciones irremediables que llevaron su matrimonio a su fin.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo la celebridad.

Durante la charla no dio detalles sobre lo que sucedió para llegar a la separación, pero añadió: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una ocasión, y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”: