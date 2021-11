Adamari Lopez presume su nueva figura con traje de baño a los 50 años

Adamari López presumió la nueva figura que ha logrado a los 50 años durante la sesión fotográfica que protagonizó para la reciente portada digital de la revista Hola US.

La presentadora compartió en redes sociales videos de su colaboración con la revista, en los cuales aparece luciendo su evidente pérdida de peso con un bodysuit rosa satinado.

Posó para las cámaras ataviada con un traje de baño rosa fucsia de un hombro, con detalles drapeados sobre el frente y área del bikini alto.

Lució su cabello marrón peinado con raya en medio y mechones alborotados sobre los hombros bajo un estilo húmedo.

Su rostro se mostró glamuroso con maquillaje en tonos bronceados, con sombras oscuras sobre los párpados, blush color canela en los pómulos, labial rosa baby, largas pestañas con rímel y un marcado cat eye negro.

En otro video mostró otros outfits que lució para la sesión, incluído un minivestido blanco brillante con finos tirantes, un bodysuit negro con puntos blancos y un blazer rojo que usó bajo la tendencia sin pantalón.

La celebridad rodó la sesión en el complejo natural 1000 Palms Hideout, al norte de Miami, Florida, el cual está rodeado de árboles que brindan la estética de una jungla.

En su cuenta de Instagram, la revista compartió más videos del detrás de escena, así como una presentación hecha por la misma actriz en la que promociona el reportaje que se le hizo y la glamurosa sesión.

Durante la entrevista que sostuvo con el medio, Adamari habló sobre su separación de Toni Costa, tras 10 años juntos, y de sus esfuerzos por cambiar su estilo de vida y trabajar por un peso más sano.

Dijo que se siente orgullosa de lo que ha logrado en su camino hacia el bienestar personal y físico y que sus esfuerzos han valido la pena para brindarle un futuro mejor y más estable a su pequeña hija Alïa.

Añadió que su cambio no inició a raíz de su separación ni ha sido completamente por gracias al programa Weight Watchers que inició el año pasado para bajar de peso, sino que su transformación comenzó cuando tuvo cáncer, hace 17 años.

“Hace 17 años atrás, cuando me dio cáncer, empezó a haber una transformación en mí que quizá en ese momento no conocía y no sabía. Hubo una madurez en Adamari que empezó en ese momento y que ha venido a trabajar hasta, quizá, esta Adamari que hoy vemos. En aquel momento hubo un cambio físico en el que estaba más delgada y lo que la gente conocía de mí, de mi carrera, me abrió más oportunidades a ser más fuerte, a crecer, a conocerme más. Y de ahí me tocaron un sin número de cosas que hoy día me han llevado a la madurez y a la mujer que soy hoy”.