Adamari López y los looks con los que destiló glamour en la playa a los 51 años

Adamari López le dio un vistazo a sus fanáticos de su reciente viaje a la playa y la sesión fotográfica que rodó a la orilla del agua, ataviada con glamorosos looks.

Recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un par de fotografías, tomadas durante una sesión que hizo para Revista Imagen Miami en español.

Para el primer outfit, la celebridad, de 51 años, modeló un pequeño vestido metálico multicolor, con cuello de tortuga y mangas largas. Agregó pendientes plateados y discretos anillos.

En esta foto hizo alarde de su talento frente a la cámara al posar sobre un columpio a la orilla del mar.

El sagunto atuendo se trató de un pequeño y ajustado tankini blanco con negro, que ayudó a destacar su trabajada figura y piel bronceada.

Usó un bodysuit con top blanco sin mangas y abierto sobre el estómago y un bikini de corte alto negro.

Sumó un par de sandalias de charol con cordones atados en las piernas, un sombrero marrón, brazaletes de diamantes, discretos anillos y collares a juego. Cubrió su espalda con una mascada negra.

Su rostro se mostró sonriente y glamuroso con maquillaje en tonos bronceados y su cabellera peinada bajo diferentes estilos.

“Revisando mi cel me encuentro con estas fotos de la sesión de @imagenmiami y se me ocurrió que podíamos hacer la dinámica ‘¿qué quieren ver de las fotos en mi teléfono?’. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos?”, escribió la conductora para conectarse con sus fanáticos.

Recientemente la puertorriqueña estuvo presente en la develación de la estrella de Angélica Vale en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Este emotivo momento fue el pretexto para reunirse con parte del elenco de la telenovela Amigas y Rivales, donde Ada y Angélica actuaron siendo jóvenes.

“No se imaginan la felicidad tan grande que tenemos todos de vivir este momento tan espectacular. Mi compadre Johnny Lozada también estuvo presente y aprovechamos para cantar juntos la canción de la novela Amigas y Rivales. ¿La recuerdan?”, dijo Adamari.

A finales de octubre concedió una breve entrevista a ¡Siéntese quien pueda! de la que dio de qué hablar públicamente por referirse a su exesposo, Luis Fonsi, y a la lucha contra el cáncer que vivió.

“Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda la vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”, dijo la actriz.

Agregó que está viviendo uno de sus mejores momentos ahora que está sana y está disfrutando de su soltería. Incluso señaló que no cambiaría nada de su pasado, ni el cáncer, ya que lo vivido le ha ayudado a ser quién es hoy y a hacer lo que hace.

“Estoy en paz, estoy tranquila, sigo siendo, yo pienso, que parte de la niña que todo el mundo ha conocido, pero también con la madurez de una mujer de 51 años que ha vivido muchas cosas, que me acepto, que me quiero, que me valoro, que me respeto como mujer y creo que es lo que hay ahora”.

