Al estilo ‘Baywatch’, Salma Hayek se luce con traje de baño rojo

La actriz mexicana Salma Hayek deslumbró en su cuenta de Instagram al posar ataviada con un espectacular traje de baño completo en color rojo.

Al estilo Baywatch, se recostó sobre una hamaca con lentes de sol y sin maquillaje, haciendo alarde de su silueta curvilínea. “Sunday vibes”, tituló la publicación y sumó más de medio millón de reacciones.

Durante los últimos días, ha sorprendido con la excelente condición física que mantiene a los 54 años. Hace poco publicó una imagen donde medita y presume su pequeña cintura en bikini negro.

Aunque Hayek no es devota del ejercicio en el gimnasio, sí ama nadar, bucear y ha encontrado en la meditación momentos con gran impacto en su bienestar.

Además, procura cuidar su piel sin intervención de cremas y productos químicos. En una entrevista con The New York Times, compartió que nunca se lava la cara por la mañana.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.

Salma Hayek es una de las mexicanas con más éxito en Hollywood. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se mudó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90, luego de probar las mieles del éxito en telenovelas mexicanas.

Hizo su primera aparición en el cine americano en la película Mi vida loca (1993), pero explotó su fama en From Dusk Till Dawn (1996) y consiguió una nominación al Oscar por su protagónico en Frida (2002).

Sin embargo, no olvida cómo inició su carrera y los esfuerzos que conllevó todo el proceso.

En los últimos meses, la mexicana protagonizó las películas Drunk Parents, Like A Boss y The Roads Not Taken. Próximamente estrenará The Eternals, The Hitman's Wife's Bodyguard and Bliss.

Mira sus fotos en la galería.