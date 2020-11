La actriz Alexandra Daddario se tomó un descanso de las grabaciones de The White Lotus para hacer snorkel en las espectaculares y paradisíacas playas de Hawái.

La estrella de Hollywood fue captada por los paparazzis mientras salía del mar ataviada con un espectacular bikini nude que dejó a la vista su abdomen plano y figura torneada. Completó su look de playa únicamente con lentes de sol.

Foto: Grosby Group

Daddario, de 34 años, está desde hace unas semanas en Hawái para filmar The White Lotus, una serie de HBO producida por el actor y cineasta Mike White, quien estuvo a cargo de la serie Enlightenment.

La serie The White Lotus también tiene en su elenco a Connie Britton, Jennifer Coolidge, Jake Lacy, Lukas Gage y Molly Shannon, entre otros. El rodaje tiene lugar en un resort de lujo.

Alexandra Daddario disfrutó de una sesión de snorkel con su coprotagonista Steve Zahn, de 53 años, en la isla de Maui. Ambos fueron vistos portando sus equipos.

A través de redes sociales, la actriz ha compartido algunas postales de atardeceres en Hawái. También subió un video donde hace snorkel para ver tortugas marinas y una serie de fotografías donde posa en bikini.

“Todavía no he usado zapatos en semanas a menos que sea necesario para trabajar. Ya no sé por qué tengo pantalones. O joyas. De hecho, vi un par de jeans en mi equipaje y no estaba segura de qué eran”, escribió sobre su estilo de vida más relajado en la playa.