¿Amber Heard tuvo un trío con Elon Musk y Cara Delevingne? Esto es lo que se sabe

A través de redes sociales se han hecho virales imágenes de Amber Heard besándose con la supermodelo Cara Delevingne dentro del elevador donde también fue captada besando a Elon Musk y James Franco mientras todavía estaba casada con Johnny Depp.

Las nuevas imágenes, que en realidad fueron tomadas en 2016, muestran a la actriz y a la modelo dentro del elevador del edificio donde Depp tenía su penthouse y vivía con su entonces esposa poco antes de divorciarse y de que surgieran las acusaciones de violencia doméstica.

De acuerdo con testimonios de un ex vecino de la estrella de Piratas del Caribe, Amber tuvo un encuentro de carácter sexual mientras estaba casada, aunque no se especificaron fechas.

En un video, el testigo, identificado como Joshua Drew, reveló algunos detalles sobre el encuentro que inicialmente le había contado su ex esposa y amiga de Heard, Raquel Rocky Pennington.

En el video se le preguntó a Drew: “¿Te dijo Rocky que Amber Heard estaba teniendo una aventura con Elon Musk y Cara Delevingne mientras aún estaba casada con Johnny Depp?” a lo que Drew contestó que sí.

"¿Alguna vez te dijo en palabras o en sustancia mientras Amber aún estaba casada con Johnny Depp que los tres, Amber Heard, Elon Musk y Cara Delevingne, pasaron la noche juntos?" preguntó el hombre fuera de cámara; una vez más, Drew dijo: "Sí".

"¿Así que estaban teniendo una aventura a tres bandas?" se le preguntó a Drew. "Correcto", respondió éste.

A finales de 2016 surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad de Amber con Cara, aunque en su momento nada fue confirmado, pero tampoco negado. Y es que se filtraron fotos de Amber dentro del elevador con una mujer en plan romántico, pero en ese entonces no se confirmó la identidad de Cara.

El tema de la infidelidad por parte de Heard y el supuesto trío con el multimillonario y Cara fue recordado durante el pasado juicio que enfrentaron Depp y Amber por la demanda de difamación de $50 millones de dólares.

Las imágenes del elevador fueron tomadas desde el mismo ángulo que las fotos con Elon y James Franco, en días cercanos y durante periodos en los que Depp se encontraba de viaje por trabajo.

Elon Musk sostuvo una tórrida relación con Amber Heard, justo en el momento en que ella se estaba separando de Johhny Depp. De hecho, según testimonios dados en los recientes episodios de sus juicios, ambas celebridades fueron amantes mucho antes de que Heard y Depp se divoricaran y comenzaran las batallas legales de abuso doméstico y difamación.

Fue entre 2016 y 2018 que ambos protagonizaron una intermitente relación que terminó en amistad.

Durante su noviazgo fueron captados numerosas veces en público, durante viajes, salidas nocturnas, fiestas hollywoodenses e incluso entrando al ático de la actriz en Los Ángeles a altas horas de la noche.

Muchas de las visitas nocturnas se dieron cuando Johnny Depp y Amber Heard todavía estaban casados. En su momento, se dijo que los golpes que Amber tenía, y por los que acusó a Depp, en realidad fueron propinados por Elon.

Durante estos intermitentes periodos, Cara se involucró con Amber, pero no se confirmó la relación íntima con Elon.

En 2017, la jefa de conserjería del edificio también dijo que vio a Elon, Amber y Cara el mismo día dirigiéndose al penthouse.

Según el Daily Mail, Elon desmintió cualquier relación con Cara y dijo que salió con Amber meses después de su separación con Depp. "Cara y yo somos amigos, pero nunca hemos hecho cosas íntimas, ella lo confirmará", dijo en una entrevista el magnate de Tesla y SpaceX.

James Franco

Elon Musk

Cara Delevingne

That's just 3 that we know of!! How many more that weren't caught in an elevator!!

That PTSD diagnosis and special rules your intimate partners have to live by are incredibly visible in these photos.#JohnnyDeppWon pic.twitter.com/VPAv0QsLTf