Amber Heard vs. Johnny Depp. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?

Amber Heard y Johnny Depp han sido noticia desde los últimos meses debido a la polémica batalla que pelearon y que él ganó por difamación sobre abuso doméstico.

Luego del veredicto que le dio la victoria a Depp, la abogada de Heard dijo que no podía pagar la indemnización de $10.35 millones de dólares que señaló la juez en Virginia.

Por su parte, se supo que el actor de Piratas del Caribe gastó miles de dólares en las celebraciones por ganar el juicio con extravagantes y costosas cenas con sus amigos más cercanos en Reino Unido.

La diferencia monetaria de ambos ha sido tema de conversación debido a los recursos limitados de Amber para cubrir “la deuda” que se le dictó el pasado 1 de junio en Fairfax, Virginia.

¿Cuánto dinero tienen ambos actores?

Hablando de trayectoria y éxitos taquilleros, Johnny Depp está muy por delante de Amber Heard, cuyos éxitos más destacados y actuales se centran en Aquaman, Magic Mike XXL, The Danish Girl, The Adderall Diaries y One More Time, principalmente.

Por su parte, Johnny Depp ha sido uno de los actores más rentables y aclamados desde mediados de la década de los ochenta hasta la actualidad, con películas como A Nightmare on Elm Street, Edward Scissorhands, la franquicia de Piratas del Caribe, Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland, por mencionar algunas.

Fortuna de Amber Heard

De acuerdo con las estimaciones de Celebrity Net Worth, hechas luego del juicio, la actriz no puede pagar la indemnización a Depp debido a que perdió su valor como actriz de Hollywood y su fortuna se redujo a $1.5 millones de dólares.

Antes de que iniciara el último juicio en Virginia, Heard tenía una fortuna oscilante de $8 millones de dólares y $12 millones obtenidos a través de contratos con Warner Bros. por sus protagónicos en Aquaman, patrocinios de marcas de moda y belleza y participaciones en series de televisión.

Tan sólo el contrato que tenía con L'Oréal Paris estaba estimado en $1.6 millones por dos años.

Días después de perder el enfrentamiento legal, la misma página, dedicada a medir los patrimonios netos de las celebridades en función de trabajos, salarios anuales y popularidad, redujo su valor a -$6 millones, lo que indica que está en bancarrota.

Se cree que los costos generados en los servicios legales fueron cubiertos por el seguro de propietarios de viviendas. Hasta el momento se desconoce la cifra exacta.

Con el dinero que tenía antes del juicio, se cree que pudo pagar un alquiler de $22 mil dólares en una casa de lujo en Virginia durante el periodo de declaraciones y muestras de pruebas del juicio.

Asimismo, se supo que había comprado una casa en Yucca Valley, ubicado dentro del desierto de California, a través de un misterioso fideicomiso en 2019 por $1 millón de dólares.

Dirt reportó que la casa no está a nombre de Heard, pero las investigaciones sobre la propiedad apuntan que pertenece a un fideicomiso millonario misterioso vinculado a la actriz que se hizo de la propiedad por $570 mil dólares.

Fortuna de Johnny Depp

Por años fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood, así como uno de los más solicitados por todos los productores, así como de marcas de lujo como Dior para representar la marca o liderar las campañas publicitarias.

El mismo sitio de finanzas de celebridades señala que Depp tiene un valor de $150 millones de dólares, con salarios por película de hasta $20 millones de dólares.

Según testimonios dados en una demanda contra sus exagentes, el actor tenía una fortuna de $650 millones de dólares entre 2013 y 2016 , misma que se redujo por sus extravagantes gastos mensuales y estilo de vida excéntrico.

Tan sólo en 2017 pagó $7 millones en un acuerdo de divorcio con su exesposa, Amber Heard, y perdió millones en sus demandas por violencia doméstica y difamación, así como ingresos millonarios anuales con la pérdida de contratos como actor y embajador de marca.

Por su parte, cuando sus finanzas eran administradas por The Management, Depp acusó a la empresa por mal manejo de su fortuna y fraude, ya que le hizo perder millones de dólares y generó, sin su consentimiento, una deuda de $40 millones por impuestos no pagados, préstamos no autorizados y pagos excesivos por seguridad y otros servicios que Depp negó haber utilizado.

La empresa hizo una contrademanda asegurando que el actor recibió un total de $650 millones en 13 años y que fueron sus gastos excesivos y lujos la causa de la pérdida de gran parte de la fortuna; de hecho, se alegó que Johnny Depp se quedó sin efectivo para cubrir sus gastos básicos y gustos que ascendían a $2 millones de dólares por mes.

En dicha cifra iban incluidos gastos por vino, guardaespaldas, viajes en aviones privados y la compra de varias casas repartidas en el mundo con un valor total de $75 millones, incluido un castillo francés, una granja en Kentucky, islas en las Bahamas, varios áticos en Los Ángeles, una casa en la Costa Azul de Francia y una casa de cinco lotes en Hollywood Hills, además de otras propiedades como yates, más de 45 automóviles de lujo, lugares de almacenamiento y colección de arte.