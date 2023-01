Anastasia Karinikolaou posa en diminuto bikini rosa y "enciende" paraíso caribeño

Anastasia Karanikolaou, conocida en el mundo del espectáculo por ser la mejor amiga de Kylie Jenner, se robó toda la atención al publicar las fotografías de su viaje más reciente al paraíso caribeño de las Islas Turcas y Caicos.

La estrella posó en medio del mar turquesa ataviada únicamente con un diminuto bikini rosa de cuello halter que dejó a la vista su piel bronceada, figura tonificada y curvas marcadas.

Lució una cadena de oro alrededor de la cintura y se llevó las manos a la cara para mirar a la cámara. Luego se dio la vuelta y más tarde se recostó sobre la arena bajo el agua.

“Se siente como el paraíso”, escribió la modelo y etiquetó a la marca de ropa Heavy Manners en la fotografía que suma cientos de comentarios.

La famosa influencer pasó Año Nuevo con Kylie y Kendall Jenner, Hailey y Justin Bieber. Se divirtieron haciendo actividades de nieve y viendo películas en Aspen.

Anastasia Karanikolaou se convirtió en la mejor amiga de la empresaria Kylie Jenner, luego de que esta última rompiera lazos con Jordyn Woods. La acompaña a fiestas exclusivas, viajes y posa junto a ella para sesiones de Instagram.

Recientemente, Karanikolaou reveló que también cortó su relación con Jordyn Woods luego de que se involucrara con Tristan Thompson, quien en ese entonces era pareja de Khloé Kardashian, misma que estaba embarazada de su primera hija True.

Declaró al podcast Call Her Daddy: “Oh, no. Ya no mantengo contacto con Jordyn. Por mis propios motivos. Esta es la primera vez que digo esto, pero fue por mis propios motivos, no por seguir a alguien más. Es todo”.

De esta manera, su fama se incrementa hasta el punto de ser embajadora de marcas de belleza y moda como Fashion Nova y Savage x Fenty, la línea de lencería de Rihanna.