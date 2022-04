Anitta cautiva con sexy top de mariposa y se alista para Coachella

La cantante brasileña Anitta presentó la nueva colección de ropa que lanza en colaboración con la tienda Shein y deslumbró al llegar a Delilah en West Hollywood, California.

Fue el centro de atención de los fotógrafos al llegar ataviada con un sexy top en forma de mariposa cubierto de lentejuelas verdes y aferrado a su espalda mediante cordones delgados. El top forma parte de la colección disponible en Shein.

Completó su look con pantalones acampanados en color blanco y sandalias verdes.

Anitta, de 29 años, presumió la belleza de su rostro con un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, sombras rosas y gloss en los labios.

Foto: Grosby Group

A través de su cuenta de Instagram escribió: “Hola, chicos. Me inspiré y me uní a Shein para lanzar mi propia colección… ¡La colección Anitta Edit! En SHEIN, la moda es realmente para todos. Hay un look para todos los estilos, tallas, colores y perfiles, ¡no puedes evitar amar las prendas!”.

Anitta dijo que trabajó mucho en la colección para presentar estilos que van desde lo sexy y elegante hasta lo deportivo y rockero. “No olvides usar mi código: ANITTA para obtener un 15 % de descuento en mi colección. ¡Moda para mí, moda para todos!”, anotó.

Anitta llega a Coachella 2022 con Envolver

La cantante brasileña pasa por un magnífico momento a nivel profesional. Su sencillo Envolver la llevó a ser la artista más escuchada a nivel global en Spotify durante el mes de marzo, convirtiéndola en la primera mujer latina en lograr la hazaña.

“Número 1 en el mundo. Realmente no sé qué decir. LA PRIMERA MUJER LATINA EN SER NÚMERO UNO DEL MUNDO. La única brasileña en la historia en tener una canción en el top 5 del mundo. Ay Dios mío. Vuelvo cuando pueda procesar todo esto. Estoy conmocionada. Gracias, gracias, gracias”, escribió.

Su canción Envolver se viralizó en todo el mundo e incluso tuvo su propio reto en TikTok que consistió en hacer el paso de Anitta, un twerking en el suelo como ella lo hace en su video musical. A pesar de que el idioma nativo de Anitta es el portugués, decidió hacer la canción en español y fue un éxito.

La popularidad que vive en este momento la llevó a tener una participación en el festival Coachella 2022, a realizarse en Indio, California. Se presentará los viernes 15 y 22 de abril a las 6:00 p.m.