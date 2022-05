Anne Hathaway conquista Cannes con minivestido y look de los 70’s

Anne Hathaway ha sido una de las celebridades más esperadas, queridas y aclamadas del Festival de Cannes de 2022.

Durante su más reciente desfile en la sesión fotográfica de Armageddon Time fue fotografiada luciendo un coqueto y llamativo look que evoca a la moda de los 70.

Vistió un minivestido negro y azul brillante, confeccionado con PVC por la casa de moda de lujo Gucci.

El diseño constó con un bustier azul marino con copas puntiagudas y gruesos tirantes a juego con una falda alta negra con detalles brillantes confeccionados.

Foto: EFE

Agregó un par de zapatillas de tacón grueso y plataforma, así como un clutch de las recientes colecciones de Gucci, múltiples brazaletes plateados, anillos de diamantes y un par de pendientes circulares.

Fue su cabellera color chocolate la que le dio aires setenteros a su impresionante look. Y es que la celebridad optó por una media cola de caballo con crepé y mechones ondulados tanto en los costados del rostro como en el resto del peinado.

Anne, de 39 años, destacó su rostro eternamente joven con maquillaje claro, una base pálida, blush rosado, labial nude, ligeras sombras plateadas en los párpados, un fino cat eye negro y rímel.

Cuando llegó al photocall, la actriz lució gafas solares de tipo cat eye estilo los 70.

Más adelante en su desfile por la alfombra roja, la celebridad de El diario de la Princesa posó con parte del elenco de la película que protagoniza, incluido James Strong y el director James Gray.

Previo a la sesión de fotos, Anne desfiló por la alfombra roja del estreno de Armageddon Time con un impresionante vestido bñanco que la hacía ver como toda una moderna princesa, con joyería azul que evocaba al collar estelar de Titanic y a la argolla de matrimonio de la princesa Diana.

Antes de viajar a Cannes, la actriz estuvo trabajando en el set de grabación de la película She Came To Me en Nueva York, misma en la que actúa junto a Peter Dinklage, Marisa Tomei, Brian d’Arcy James y Joanna Kulig.

La escena que rodaban Anne y Peter mientras eran fotografiados por los paparazzis está ambientada en otoño, por lo que ambos lucieron atuendos alusivos a la temporada fría y nostálgica.

De acuerdo con las primeras sinopsis, She Came To Me cuenta la historia de un compositor que sufre un bloqueo de escritor que se inspira después de tener una aventura.

Hathaway interpreta a una mujer llamada Patricia, mientras que la estrella de Games Of Thrones es el escritor Steven.

MA