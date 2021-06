Anne Hathaway conquista set de grabación en Nueva York con minivestido

Anne Hathaway fue captada por los paparazzis destilando glamour y elegancia mientras llegaba al set de grabación de WeCrashed en Nueva York con un diminuto atuendo casual que ayudó a destacar su atlética figura.

La actriz de 38 años fue vista descendiendo de un vehículo de lujo ataviada con un minivestido en color azul cobalto, con diseño holgado en la parte superior y dobladillo ajustado a la altura de los muslos.

El vestido contó con múltiples olanes en todo el largo, además de finos tirantes, escote en V que dejó a la vista los bordes negros de un top que utilizó debajo del vestido.

A su look añadió un par de botines de gamuza negra, con tacón de puente y cierre, así como un discreto anillo con piedra azul y un brazalete rojo.

Durante su camino del vehículo hasta los remolques de camerinos, la celebridad intentó cubrirse el rostro con una careta transparente con estampados de Las Vegas.

Mostró una apariencia sencilla, pero glamurosa con el cabello peinado en mechones ondulados sobre los hombros, así como un rostro definido con maquillaje claro, labial rosado y ligero blush sobre los pómulos.

Anne Hathaway ha estado grabando uno de los tantos proyectos que tiene en puerta. Se trata de WeCrashed, una serie original de Apple TV+ junto a Jared Leto en Nueva York.

Ambas celebridades han estado ocupadas últimamente con este proyecto como productores ejecutivos y con el apoyo de los showrunners Lee Eisenberg y Drew Crevello.

Según las primeras sinopsis, la serie contará la desgracia en la que cae la empresa de bienes raíces de Israel Adam Neumann, interpretado por Leto.

“Cuenta el aumento lleno de codicia y la caída inevitable de la startup de bienes raíces comerciales de $50 mil millones de WeWork”, dice Variety.

El papel de Anne será el de directora de impacto de la empresa y esposa del empresario.

Recientemente Hathaway fue anunciada para participar en The Idea Of You, la siguiente adaptación de Amazon de la novela del mismo nombre publicada por Robinne Lee en 2017.

Por su parte, Anne espera iniciar con las grabaciones de Lockdown, una película ambientada en Londres dentro de un contexto pandémico, que abarcará temas románticos, comedia y película de atraco.

La producción está planeada para iniciar en septiembre y compartirá créditos con el actor irlandés y estrella de Peaky Blinders, Cillian Murphy.

