Anne Hathaway destila belleza en sesión fotográfica con look de mezclilla

Anne Hathaway fue toda sonrisas y glamour durante una colaboración reciente que hizo con la revista de moda Elle France para la edición de julio de la publicación.

Rodó una sesión fotográfica llena de elegancia, moda y estilo ataviada con look de lujo, dentro de una temática veraniega en la que la mezclilla y tejidos y prendas frescas fueron los protagonistas.

Uno de los looks que destacó fue un crop top de tipo bustier confeccionado por Prada, el cual constó de una pequeña prenda con escote profundo, gruesos tirantes y espalda ligeramente descubierta.

Agregó pendientes y un collar de diamantes hecho en forma de serpiente por Bvlgari, marca de lujo centrada en la joyería de la que Hathaway es imagen.

Otro atuendo fue el de un top beige tejido con el logo de Dolce &Gabbana bordado por el frente. La prenda traslúcida contó con tirantes gruesos y bordado con gancho por las orillas de las mangas y el escote circular; lo combinó con un pantalón mom rasgado sobre las piernas y zapatillas blancas.

Al igual que en todas las fotos, lució joyería de Bvlgari en tonos dorados, plateados y con diamantes incrustados.

La estilista Hortense Manga fue la autora de los outfits de la estrella de El diablo viste a la moda; eligió marcas de lujo como Prada, Miu Miu, Dior y Bvlgari.

Presumió su belleza con maquillaje claro que ayudó a destacar su tez blanca, utilizó blush bronceado y labial nude, así como sombras marrones en los párpados y un fino cat eye que destacó sus ojos color miel.

Asimismo lució su cabellera color chocolate peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados sobre los hombros.

“Sinceramente, me cuesta entender esta idea casi obsesiva que tenemos sobre la edad. Voy a cumplir 40 este año, ¿y qué?”, dijo la actriz en entrevista.

Anne se unió a Elle France para hacer la promoción de su reciente trabajo en Armageddon Time, la nueva película del director James Gray y en la que actúa con Jeremy Strong, Anthony Hopkins, Robert de Niro y Jessica Chastain.

En semanas anteriores, la actriz viajó al Festival de Cine de Cannes para el estreno anticipado y donde obtuvo una nominación para la Palma de Oro.

Armageddon Time se ambienta en la década de los ochenta, antes de la presidencia de Ronald Reagan. Gray da vistazos de su niñez en Queens, Nueva York, por lo que tiene tintes biográficos y toca temas como la lealtad, los objetivos del sueño americano y las relaciones de amistad.

La actriz de One Day se ha mantenido ocupada trabajando entre sets de grabación con la película She Came To Me en Nueva York, misma en la que actúa junto a Peter Dinklage, Marisa Tomei, Brian d’Arcy James y Joanna Kulig.

De acuerdo con las primeras sinopsis, She Came To Me cuenta la historia de un compositor que sufre un bloqueo de escritor que se inspira después de tener una aventura.

Hathaway interpreta a una mujer llamada Patricia, mientras que la estrella de Games Of Thrones es el escritor Steven.

Antes del Festival de Cine de Cannes, Anne fue vista con Dinklage grabando en calles de Manhattan, con un set ambientado en otoño.

