Anne Hathaway irradia belleza con crop top y falda en set de grabación

Anne Hathaway fue captada por los paparazzis en medio de las grabaciones de su reciente película The Idea Of You en Georgia junto al actor Nicholas Galitzine, de 28 años.

Los paparazzis la captaron en su papel como Sophie, una mujer de 40 años que se enamora de un joven cantante en Coachella.

Fue fotografiada destilando glamour y elegancia ataviada con un total black look hecho de crochet, compuesto por un ajustado crop top negro sin mangas y cuello halter, a juego con una falda midi con olanes en el borde.

Sumó un par de zapatillas de tacón de aguja, gafas solares circulares, anillos discretos y un bolso oscuro.

Presumió su belleza con maquillaje claro que ayudó a destacar su tez blanca, utilizó blush rosa y labial nude.

Foto: The Grosby Group

Asimismo lució su cabellera color chocolate peinado con raya en medio y mechones ondulados.

La actriz fue fotografiada con Nicholas Galitzine, quien es su coprotagonista en la película The Idea of You.

A diferencia de Anne, el actor de Corazones Malheridos fue captado luciendo un look más casual con pantalones caqui, una playera sin mangas blanca y una camisa de mangas cortas azul traslúcida.

Ambas celebridades fueron vistas abrazadas y caminando por calles de Savannah, Georgia, incluso en algunas tomas entrelazaron sus manos y sonrieron el uno para el otro.

The Idea Of You, es la adaptación cinematográfica del libro del mismo nombre escrito por Robinne Lee, bajo la completa inspiración en Harry Styles cuando éste pertenecía a la famosa banda One Direction.

El libro fue lanzado dos años después de su salida del grupo, en 2016. Tras salir a la venta no obtuvo gran reconocimiento, pero su popularidad se fue elevando poco a poco con el paso de los años hasta ahora.

Según la sinopsis del libro, Sophie se separa de su esposo debido a que él se enamora de una chica más joven. En un concierto masivo Sophie conoce al vocalista de la banda August Moon, que es Hayes Campbell.

El rodaje de la película romántica inició este mes; Deadline reveló los primeros detalles a finales de agosto, con la participación de Hathaway como protagonista y la única actriz hasta el momento.

Este año ha sido una locura para la actriz de El diario de la princesa, ya que ha estado llena de proyectos y colaboraciones. Estrenó con éxito We Crashed con Jared Leto, se embarcó a una larga gira de promoción para su película Armageddon Time, comenzó las grabaciones de She Came To Me y The Idea Of You y además ha estado trabajando como imagen y musa de varias marcas de moda, incluida Valentino y Bvlgari.

MA