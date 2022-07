Anne Hathaway roba corazones en Roma con minivestido de Barbie

Anne Hathaway fue una de las invitadas especiales al desfile de modas de Maison Valentino, llevado a cabo en Roma.

A su llegada al exclusivo evento de moda, la actriz acaparó la atención mediática ataviada con un espectacular vestido de la misma casa de moda, muy apegado a la tendencia del rosa Barbie y su estética de ensueño.

Como sacada de una caja de muñecas, vistió un vestido brilloso de falda voluminosa unido a un top de manga larga con cuello de tortuga, además de olanes bajo el pecho, lo que ayudó a acentuar su estilizada silueta.

Agregó un par de zapatillas de plataforma súper altas con tacón grueso y pulsera alrededor de los tobillos que apenas le permitió caminar por las empedradas calles de Roma, aunque sin perder el estilo.

Remató el look rosado con un minibolso rosa encendido con cadena y estoperoles grisáceos.

Foto: AFP

Su rostro se mostró angelical con un maquillaje claro que destacó su belleza juvenil, con labial rosado, ligero blush sobre los pómulos y sombras en los párpados, mientras su cabello tomó su propio protagónico al lucir peinado con raya en medio y mechones ondulados.

Dentro del Valentino Women’s Fall-Winter Haute Couture 2022-2023, la estrella de El diario de una princesa fue fotografiada con el empresario y pareja del diseñador Valentino Garavani, Giancarlo Giammetti y la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, además de otras celebridades y personalidades famosas de Italia.

Previo al desfile, Hathaway fue vista con Kate Hudson llegando a un exclusivo hotel del centro de Roma.

Anne viajó a Europa en medio de su descanso de las grabaciones de Mother’s Instinct en Nueva Jersey.

El thriller psicológico se trata de una nueva versión de Duelles de Olivier Masset-Depasse, protagonizada en 2018 por Anne Coesens y Veele Baetens. En esta nueva versión, Hathaway aparece a cuadro junto a Jessica Chastain, Johs Charles, Anders Danielsen Lie y Caroline Lagerfelt.

Foto: AFP

Asimismo, ha estado trabajando en el set de grabación de la película She Came To Me en Nueva York, misma en la que actúa junto a Peter Dinklage, Marisa Tomei, Brian d’Arcy James y Joanna Kulig.

De acuerdo con las primeras sinopsis, She Came To Me cuenta la historia de un compositor que sufre un bloqueo de escritor que se inspira después de tener una aventura.

Hathaway interpreta a una mujer llamada Patricia, mientras que la estrella de Games Of Thrones es el escritor Steven.

Foto: AP

MA