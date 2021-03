Antes y después, así luce hoy el pequeño ‘Luke’ de ‘Modern Family’

Hace un año que la exitosa serie de situación, Modern Family, llegó a su fin luego de 11 temporadas y 250 episodios.

Desde que llegó a la televisión hace poco más de una década, el programa conquistó el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo y significó el éxito para la mayoría de sus protagonistas, como una serie de nominaciones y premios ganados, entre ellos Emmy y Golden Globes.

Fue por este sitcom que Sofía Vergara se consolidó como la actriz de televisión mejor pagada del mundo, según Forbes y por el cual algunos de sus miembros más jóvenes se lanzaron a la fama.

Tal es el caso de Nolan Gould, la pequeña estrella que interpretó a Luke Dunphy, que creció a ojos de los fanáticos.

Antes y después de Nolan Gould

En la serie, fue el niño más pequeño de la familia Dunphy. Su personaje ganó popularidad por su personalidad, dulce pero revoltosa y boba, que a menudo era el autor de las travesuras de la familia.

Nolan comenzó en el programa a los 11 años igual que otros compañeros como Ariel Winter y Roco Rodríguez.

A diferencia de su personaje, en la vida real la celebridad es un genio a pesar de no haber cursado la secundaria.

Se graduó con un GED (Prueba de Desarrollo Educativo General) y según una entrevista que sostuvo con Ellen DeGeneres, presume de un coeficiente intelectual de 150.

Asimismo, Gould es miembro de la sociedad Mensa International de alto coeficiente intelectual.

Mientras participó en el programa, Nolan apareció en proyectos menores como Good Luck Charlie, Ghoul, Friends with Benefits, The To Do List y Camp.

También ganó algunos premios del Sindicato de Actores por mejor reparto en serie de comedia, en total se llevó a casa cuatro premios durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014.

Evolución de Nolan Gould

Durante el transcurso de 11 temporadas, Luke evolucionó de un niño a un joven que se va despojando poco a poco de su inmadurez, pero todavía con la característica de un chico tonto.

En las últimas temporadas atrajo la atención de los espectadores por su evidente cambio físico fruto de la edad. Incluso fue convocado por la revista People para liderar una de sus ediciones.

A los 22 años, Nolan apareció en la portada de la publicación a inicios de este año con un cuerpo alto y atlético, marcado por los músculos, nada que ver con el pequeño Luke de 11 años.

En una entrevista con The New York Post, el actor dijo que a veces se siente inseguro sobre lo que va a seguir para su carrera dentro de Hollywood.

“Me encanta actuar. Realmente lo disfruto y lo he estado haciendo desde que tenía cinco años. Es lo que sé”, dijo.

“Aquí está la cosa conmigo. Voy por dos rutas completamente diferentes. Mi cerebro dice: ‘Ve a lo grande, sé productor, obtén títulos en escritura y actuación’. Pero la otra parte de mí… podría vivir totalmente en la parte trasera de una camioneta y visitar todos los parques nacionales de Estados Unidos”, añadió.

Después de finalizar Modern Family, el actor se tomó seis meses de vacaciones y después regresó a su vida cotidiana para enfocarse en el fitness y prepararse para futuros papeles en la actuación.

Le dijo a People que estas actividades, junto al parkour y la escalada le han servido para distraerse durante la pandemia y para olvidar que está desempleado.

