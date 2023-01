Anya Taylor-Joy deslumbra con vestido nude completamente transparente

La actriz Anya Taylor-Joy dio una cátedra de estilo al acudir a los Critics’ Choice Awards en la ciudad de Los Ángeles, California.

La estrella de Peaky Blinders delineó su esbelta silueta con un elegante vestido nude con tirantes delgados y escote redondo, así como una falda acampanada completamente transparente, con detalles de escamas de sirena, lo que dejó ver su ropa interior beige y sus piernas tonificadas.

El lujoso vestido que usó la celebridad de 26 años es un diseño de Diot Haute Couture, diseñado especialmente para ella.



Foto: AFP

Taylor-Joy complementó su atuendo con unas zapatillas plateadas y un collar platinado de la firma Tiffany & Co. con tachuelas de platino y un diamante de más de 20 quilates, con un anillo con un diamante de cinco quilates.

La también modelo peinó su cabello rubio con un elaborado chongo alto y usó maquillaje Dior en tonalidades ahumadas.

Anya Taylor-Joy acudió a la entrega de los Critics’ Choice Awards para presentar, junto a Miles Teller, el premio a mejor actriz de una serie limitada o película para televisión, que ganó Amanda Seyfried por The Dropout.

La actriz acudió al evento en la ciudad de Los Ángeles en compañía de su esposo Malcolm McRae, con quien mantiene una relación desde 2021.

La protagonista de Gambito de Dama también lució un vestido amarillo de Dior en los Golden Globes, con un top bandeau y una falda recta.

En los premios, Anya fue nominada a Mejor Actriz de una Película, Musical o Comedia por la cinta The Menu, que al final genó Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Anya Taylor-Joy.

