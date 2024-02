Anya Taylor-Joy fue vista destilando glamour y elegancia en Los Ángeles, ataviada con un lujoso look de Dior en color nude, mismo que la hizo ver como una muñeca de porcelana, perfecta y bella.

La actriz, de 27 años, fue fotografiada por los paparazzis saliendo de una exclusiva fiesta de Dior celebrada en el restaurante Dolce Vita de Beverly Hills. Como pocas veces, iba de la mano de su esposo Malcolm McRae.

Ella usó un top tipo corsé color nude con detalles traslúcidos y cristales bordados, a juego con un pantalón satinado de cintura alta, lo combinó con sandalias color champagne, una cartera en tonos neutrales, además de joyería de diamantes, incluido su anillo de bodas.

En comparación con otras de sus exhibiciones en eventos hollywoodenses y alfombras rojas, en esta ocasión Anya optó por un maquillaje más neutral, con una base clara que le dio efecto de porcelana a su piel, pero realzado con labial rouge de la misma marca, ligeras sombras oscuras y un fino cat eye que resaltó su mirada felina.

Anya Taylor-Joy luce como muñeca de porcelana con atuendo nude en Los Ángeles. Foto: The Grosby Group

Lució su cabellera rubia platinada peinada con raya en medio y mechones ondulados asimétricos sobre los hombros.

Por su parte, Malcom McRae combinó su outfit con el el de su esposa al llevar un traje de vestir grisáceo con patrones de cuadros estampados, camisa blanca a juego y zapatos negros.

Poco antes de ser vista saliendo de la fiesta, la celebridad de Emma desfiló en la alfombra roja del evento de Dior Beauty el que se lanzaron las nuevas colecciones de maquillaje, en especial la del labial Rouge Dior, insignia de la marca de moda y el favorito de Anya.

La exclusiva reunión ha sido uno de los pocos eventos en los que Anya Taylor-Joy se ha dejado ver junto a su nuevo esposo Malcolm McRae, con quien se casó en Italia hace menos de seis meses.

Este fin de semana que pasó, la pareja del momento asistió al after party de los Grammy 2024 organizada por Gucci en el Chateau Marmont de Los Ángeles.

Joy lució hermosa y juvenil con un conjunto de látex rojo de minifalda y chamarra a juego, con un top de cuello alto negro, medias minimalistas y botas largas a juego.

Antes de estas apariciones en público, Anya había mantenido su relación con el músico de forma discreta y alejada de la prensa, hasta el punto de ocultar su boda hasta los últimos días previos a ella en Venecia.

Mientras disfruta de su vida como casada, la actriz prepara sus siguientes proyectos cinematográficos y de moda después de haber tenido un 2023 lleno de éxitos, entre ellos el estreno de Mario Bros., en la que prestó su voz para la icónica Princesa Peach.

Próximamente, Anya Taylor-Joy estrenará mundialmente su película Furiosa, que es la precuela de Mad Max Fury Road, junto a Chris Hemsworth.

El filme está ambientado 45 años después del colapso del mundo; esta nueva película revela cómo se convirtió en la guerrera que se conoce en Fury Road. Furiosa se estrenará en todos los cines del mundo el 24 de mayo de 2024, aunque la gira de promoción comenzará las siguientes semanas.

Asimismo, estrenará The Gorge y Laughter in the Dark que se encuentran en posproducción, según IMDb.