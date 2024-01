Anya Taylor-Joy fue una de las invitadas exclusivas al desfile de Dior de Alta Costura Primavera/Verano 20224 de la Semana de la Moda de París.

A su llegada al show, repleto de celebridades de alto calibre, acaparó la atención de propios y extraños debido a su impresionante look diseñado por Dior, marca de lujo que la contrató hace algunos años para ser la imagen principal de sus campañas publicitarias y embajadora.

La actriz posó para las cámaras ataviada con un maxivestido largo rojo carmesí, hecho con malla traslúcida y encaje bordado a mano.

El atuendo contó con escote recto, finos tirantes sobre los hombros, top ajustado y falda en corte A.

Anya Taylor-Joy conquista corazones con elegante vestido rojo de Dior en París.

Su rostro se mostró definido bajo un estilo refinado, pero llamativo, con labial rojo claro de Dior, un cat eye fino, sombras marrones sobre los párpados, una capa de base que dio efecto de porcelana a la piel y blush rosado, mismo que destacó sus marcados pómulos.

Su cabello se lució en un peinado sencillo, pero glamuroso con mechones ondulados.

Agregó un par de botas largas negras estilo combate de la misma casa de moda, así como pendientes y discretos anillos de diamantes.

A la estrella de Dama de Gambito se le unieron varias estrellas de Hollywood como Natalie Portman, Elizabeth Debicki, Rihanna y Felicity Jones.

La actriz está iniciando el año con varios proyectos cinematográficos y de moda después de haber tenido un 2023 lleno de éxitos, entre ellos el estreno de Mario Bros., en la que prestó su voz para la icónica Princesa Peach.

Próximamente, Anya Taylor-Joy estrenará mundialmente su película Furiosa, que es la precuela de Mad Max Fury Road, junto a Chris Hemsworth. Antes de que terminara el 2023, la actriz viajó a Brasil para presentar el proyecto en la Comic-Con Experience (CCXP).

Según los detalles del filme, Hemsworth interpreta a Dementus, “una persona muy violenta, loca y brutal que nace del Yermo”, según contó el actor en el panel de CCXP de Brasil.

Por su parte, Furiosa se centra en Anya Taylor-Joy, la versión joven Imperator Furiosa, que interpretó Charlize Therón en su momento.

Está ambientada 45 años después del colapso del mundo; esta nueva película revela cómo se convirtió en la guerrera que se conoce en Fury Road.

Furiosa se estrenará en todos los cines del mundo el 24 de mayo de 2024, aunque la gira de promoción comenzará las siguientes semanas.

Asimismo, estrenará The Gorge y Laughter in the Dark que se encuentran en posproducción, según IMDb.