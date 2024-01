Las veces que Rodrigo Prieto ha sido nominado al Oscar y con qué películas El mexicano fue nominado al Oscar a mejor fotografía por la cinta 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese

El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar a mejor fotografía por la cinta 'Killers of the Flower Moon'. (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ via AP)