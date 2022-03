Anya Taylor-Joy luce lujoso vestido transparente en el after party de Vanity Fair

Anya Taylor-Joy fue una de las invitadas exclusivas al after party de los Oscars 2022, organizado por Vanity Fair.

A su paso por la alfombra roja acaparó la atención de propios y extraños debido a su impresionante look negro diseñado por Dior, marca de lujo que la contrató para ser la imagen principal de sus campañas publicitarias y embajadora.

La actriz posó para las cámaras ataviada con un vestido de tul negro traslúcido, con falda larga que dejó ver un minishort de cintura alta.

El diseño naked dress contó con una parte superior similar a un corsé lencero, sostenido con finos tirantes en los hombros y un par de tirantes de tul caídos.

Foto: AP

Agregó un par de zapatillas negras de plataforma, un velo de rejilla acomodado en su cabello peinado en moño alto; así como pendientes, una gargantilla y discretos anillos de diamantes de Tiffany & Co.

Su rostro se mostró definido bajo un estilo refinado, pero llamativo, con labial rojo carmesí de Dior, un cat eye grueso, sombras oscuras en los párpados, una capa de base que dio efecto de porcelana a la piel y blush bronceado, mismo que descaó sus marcados pómulos.

Junto a la estrella de Gambito de Dama posó su novio Malcolm McRae, un músico y actor de 27 años con el que comenzó a salir el año pasado en medio de rumores de relación, ya que la actriz trató de mantener su relación fuera de la atención mediática, pero fue vista con él varias veces en público.

En marzo del año pasado dio los primeros detalles de su relación diciendo que salía con “alguien”, aunque no dijo nombres en específico.

Malcolm acompañó a su famosa novia a la gala, organizada en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg de Beverly Hills, luciendo un traje negro de dos piezas con camisa blanca y zapatos oxford de charol.

Foto: AFP

La asistencia a la gala se produjo después de haber protagonizado la edición de abril de Vogue.

Para entrevista de la edición, Anya reveló que el aumento de su popularidad no ha sido sencillo, debido a que no le gusta ser el centro de atención.

“No necesariamente amo la experiencia de la alfombra roja. Yo, como, me desmayo cuando está sucediendo. Es tan abrumador”

Asimismo, habló sobre su lucha al estrellato desde que comenzó en la actuación hasta que ganó la “abrumadora fama” tras el éxito de Netflix The Queen’s Gambit.

Si bien se ha convertido en un rostro sumamente conocido y aclamado por la industria del cine y de la moda, la actriz todavía disfruta de salir de fiesta en las noches con un bajo perfil.

Según The Mirror, la celebridad, de 25 años, no se siente “convencionalmente lo suficientemente atractiva para convertirse en una mega estrella”.

“No creo que alguna vez me considere hermosa. No creo que sea lo suficientemente hermosa como para estar en películas. Suena patético y mi novio me advierte que la gente pensará que soy un completo idiota por decir estas cosas, pero creo que soy rara”.

A pesar de lo que ha declarado, en los últimos años se ha mantenido ocupada cosechando éxito tras éxito y convirtiéndose en una de las actrices más populares y solicitadas.

Recientemente apareció en la temporada seis de Peaky Blinders, protagonizó la adaptación de Emma, The Queen’s Gambit y fue llamada para actuar en The Northman y Last Night In Soho.

MA

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí