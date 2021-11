Anya Taylor-Joy y el espectacular vestido 'abierto' que usó en California

La actriz Anya Taylor-Joy fue el centro de atención durante la premiere de la película Last Night in Soho al deslumbrar ataviada con un vestido dorado de Christian Dior.

La prenda tenía un escote profundo y abierto en V, además de un corte backless que dejó a la vista su figura delgada. La tela plisada aumentó el glamour y combinó el atuendo con un collar de esmeraldas.

Presumió su belleza con un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, sombras marrón y doradas en los párpados, amplias pestañas negras y labial nude. Dejó suelta y ondulada su cabellera rubia.

Foto: AP

Anya Taylor-Joy posó ante las cámaras mirando por encima de su hombro.

Foto: AP

Con este look, la actriz que pasó parte de su infancia en Argentina, se estrenó como nueva embajadora de moda y belleza de la firma francesa Dior. Lucirá colecciones de Maria Grazia Chiuri y maquillaje de Peter Philips.

La estrella de 25 años se colocó inmediatamente como una de las favoritas de Hollywood tras su protagónico en la serie Gambito de Dama, de Netflix. Ahora se embarca en una nueva aventura junto a Thomasin McKenzie.

La cinta Last Night In Soho trata sobre una aspirante a diseñadora de modas que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con un aspirante a cantante deslumbrante, pero el glamour no es todo lo que parece y los sueños del pasado comienzan a resquebrajarse y convertirse en algo oscuro.

Thomasin McKenzie llegó al Museo de la Academia de Artes con un vestido halter de lentejuelas con una abertura en la parte delantera y un peinado elegante. Las actrices posaron junto al director Edgar Wright, de 47 años, quien vistió un traje de terciopelo negro.

Foto: AP

Anya Taylor-Joy también abunda en su faceta de cantante al encabezar la banda sonora de Last Night In Soho. Interpreta la canción Downtown y brilla en el video musical grabado en un estudio mientras se reproducen clips de la película.

“No todos los días te piden que grabes varias versiones de una canción icónica. Los sonidos de los 60 fue lo que me enamoró por primera vez de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar [Wright] me pidió que lo hiciera”, compartió la artista con sus seguidores.

Mira las fotos de Anya Taylor-Joy en la galería superior.