Aseguran que Will Smith y Jada podrían divorciarse tras el escándalo en los Oscar

Luego de la polémica desatada por Will Smith y la bofetada que le dio a Chris Rock en plena transmisión en vivo de los Oscar 2022, se dice que el actor podría divorciarse de Jada Pinkett de forma definitiva y de la forma “más fea”.

Una fuente cercana a la todavía pareja le dijo a Heat Magazine que la tensión entre ellos aumentó tras el golpe que le dio Smith al presentador como forma de defender a Jada por hablar de su cabeza rapada y burlarse de la calvicie que sufre.

El arrebato de Smith le costó su participación y asistencia a los premios Oscar dentro de los 10 años siguientes, pero también puso a prueba la relación abierta que tiene con la madre de sus dos hijos.

“Desde el escándalo de los Oscar, las tensiones entre ellos han sido palpables”, reveló la fuente.

“Ha habido problemas durante años, pero apenas hablan en este momento. Si se separan, Will tiene una fortuna de $350 millones de dólares, de los que Jada tendría derecho a reclamar la mitad, según la ley de California”.

De acuerdo con la publicación británica Ok! Magazine, el divorcio de ambas celebridades podría ser uno de los “más feos en la historia del espectáculo” y tendría una duración superior al de Brad Pitt y Angelina Jolie, el cual se extendió por más de cinco años y es considerado el más largo de todo Hollywood.

En un inicio se dijo que Jada no se había enojado con Will aunque “deseó que no hubiese tenido contacto físico con el comediante”, le dijo una fuente a US Weekly.

Asimismo, el insider enfatizó que Pinkett Smith no quería ni necesitaba que Will la defendiera de los comentarios poco acertados sobre su alopecia; sin embargo, lo apoyaría con las consecuencias que le traería su arranque.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí”, compartió la fuente.

“Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado”.

Los problemas entre la pareja se han ido intensificando desde 2020, cuando Jada habló abiertamente en su programa Red Table Talk sobre su infidelidad con el cantante de R&B August Alsina hace más de cinco años, mientras estaban separados por un tiempo, pero aún casados.

Asimismo, Jada ha sido duramente criticada por haberse casado con Will cuando ella no estaba de acuerdo y se vio obligada a hacerlo por su embarazo de Jaden Smith.

Con anterioridad se habían separado y juntado varias veces hasta que admitieron que tenían un matrimonio abierto y más que esposos siempre serían “compañeros de vida”.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí