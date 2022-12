Ashley Graham deslumbra con minivestido verde al estilo ‘Campanita’

La modelo Ashley Graham deslumbró en Instagram al presumir a sus seguidores su propia versión del personaje de ‘Campanita’.

La belleza estadounidense cautivó con un minivestido verde con cintura ajustada y escote pronunciado, con cordones negros amarrados sobre su hombro izquierdo, para delinear su figura curvilínea.

El vestido que utilizó la celebridad es un diseño de la colección Marie Antoinette Goes To Liverpool, de Patrick McDowell.

Graham combinó su atuendo con una chamarra plateada y unas zapatillas de tacón en el mismo tono, de la firma Jimmy Choo.

Además, a top model, de 35 años de edad, dejó suelto su cabello castaño oscuro con rizos suaves, mientras que en su rostro usó tonos rosados y en los párpados lució una sombra plateada.

Ashley Graham es una de las principales impulsoras del movimiento body positivity, que busca que las mujeres acepten su cuerpo tal como es, olvidando los prejuicios y estereotipos. Sin embargo, la top model fue criticada en redes sociales por usuarios que comentaron que había llevado el movimiento demasiado lejos.

La también presentadora respondió a las críticas al publicar en Twitter una fotografía de sí misma con un revelador vestido dorado.

Quote tweet this with a photo of you taking 'fat positivity' too far. I'll start. pic.twitter.com/WlmyYr13Kh