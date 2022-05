Ashley Graham posa en lencería para promocionar su nueva colección de ropa

Ashley Graham protagonizó una nueva sesión fotográfica para promocionar su nueva colección de lencería que lanzará en colaboración con la marca de moda Knix, luego haber dado luz a sus mellizos.

La modelo curvy, de 34 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar algunos detalles de la sesión.

A través de un par de fotografías hizo alarde de su figura curvy con orgullo y belleza apenas ataviada con varias piezas de lencería negras y rojizas.

El primer diseño se trató de un conjunto rojizo de dos piezas, compuesto por un sostén de copa completa, escote en V y diseño translúcido, a juego con una pantaleta de cintura confeccionada con tela satinada.

En una segunda publicación compartió el mismo conjunto, pero en una versión negra. Para los detalles de este look, Ashley compartió el behind the scenes de la sesión con un video corto en el que se mostró modelando, así como una foto polaroid usando la lencería junto con una bata de baño blanca.

Lució su rostro definido por maquillaje en tonos bronceados: labial rosado nude, colorete canela, párpados ligeramente sombreados, un fino cat eye y rímel negro; su cabello se mostró peinado de lado con mechones ondulados.

“@KNIXx ASHLEY GRAHAM. ¡​​Estoy tan feliz que finalmente puedo compartir mi @knixcolección con el mundo! Quería que todas estas piezas fueran tan hermosas. Sintiéndome muy bien en mi @knix. Próximamente el 19 de mayo”, escribió bajo una publicación.

La modelo dio la bienvenida a sus mellizos, Malachi y Roman, hace cuatro meses y ha sido en Instagram que ha documentado el proceso de criarlos y del trabajo físico al que se ha sometido para cuidar su figura y su salud general.

Antes de que nacieran sus bebés también documentó cada etapa, sesiones fotográficas junto a su marido y las rutinas de ejercicio a las que se sometió para mantenerse sana.

Para el lanzamiento de su colección, la celebridad de las pasarelas le dio una entrevista exclusiva a Vogue, en donde habló sobre su colaboración con la marca de moda y su experiencia sobre el diseño y uso de lencería que se adapte a todo tipo de figura.

"Había diseñado cápsulas antes, y he tenido una gran historia con la lencería a lo largo de mis 20 años de carrera", dijo.

“La gente quiere invertir en algo que los haga sentir bien cuando lo usan. Después de los últimos años en los que todos pasamos tanto tiempo holgazaneando, nos hemos acostumbrado a la comodidad, pero ahora que estamos regresando y volviendo al mundo, no es la única preocupación”, agregó.

Además de trabajar en su colección, la modelo ha estado colaborando con otras marcas como embajadora e imagen principal, como Spanx.

MA