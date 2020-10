Ashley Graham presume bikini junto a la piscina y deslumbra

La modelo Ashley Graham deslumbró durante una sesión fotográfica que más tarde compartió en su perfil oficial de Instagram.

La estrella de las pasarelas posó en cuclillas junto a la piscina. Presumió su figura curvilínea ataviada con un bikini negro de tiro alto. Dejó suelta su cabellera ligeramente despeinada y lució su rostro con el mínimo de maquillaje.

Miró fijamente a la cámara y completó su look con unas zapatillas azules tipo stiletto. Para otras de las instantáneas también usó una gabardina de látex. Sumó más de 300 mil reacciones.

Ashley Graham es una de las modelos curvy más populares de la industria del modelaje. Rompe con los paradigmas de las siluetas ultra delgadas. Para ella, lo más importante a la hora de lucir un bikini es la confianza.

Pesa 86 kilos y mide 1.74 metros; sus medidas son su mejor arma para empoderar a las mujeres que quieren verse bien en tallas XL.

En una entrevista que dio a People, señala que no le gusta retocar sus fotografías para mostrarle al público su verdadero yo.

Grosby Group

La modelo asegura que su autoestima y confianza en sí misma se las debe a su madre.

“Mi mamá me dijo que mi cuerpo iba a cambiar la vida de alguien. Tengo momentos en los que salgo del baño, me miro en el espejo y me digo ‘Estás bien, eres hermosa, eres brillante y eres audaz”, declara.