Así fue la espectacular boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se casaron este fin de semana en una lujosa boda de 3.5 millones de dólares en Palm Beach, Florida, llena de celebridades.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham contrajo matrimonio en una residencia que tiene su familia a la orilla del mar, en Palm Beach.

La actriz de Transformers cautivó con vestido de novia de Valentino, una firma con la que ha mantenido relación en el pasado, pues la vistió en la MET GALA. Antes de la boda se había anunciado que la celebridad de 23 años usaría diseños de su suegra.

El vestido Valentino llevó un toque especial al llevar un mensaje de su madre bordado en la falda en hilo azul. Además, tenía escote recto, falda amplia, así como un velo y guantes largos de encaje.

Por su parte, Brooklyn Beckham llevó un traje negro de Dior, con una cadena de diamantes en la solapa.

Los invitados a la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham cenaron dentro de una carpa a la orilla del mar, decorada con flores, y en la fiesta tocaron un cuarteto de jazz y una banda de 12 instrumentos, de acuerdo con la revista Vogue.

El exfutbolista David Beckham fue el encargado de ofrecer un discurso en la ceremonia, entre lágrimas, sobre el amor a su hijo y dio una bienvenida a la familia a Nicola Peltz. También los dos hermanos de Brooklyn dieron discursos.

Para su primer baile como esposos, la pareja seleccionó la canción Only Fools Rush In, de Elvis Presley.

Luego de la boda del 9 de abril, se ofreció un brunch al que Brooklyn y Nicola llegaron en un Jaguar clásico azul convertible de 500 mil dólares, que les regaló David Beckham.

Invitados a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

La ceremonia en la mansión de Palm Beach contó con 300 invitados, entre quienes se encontraban familiares y amigos de los novios.

Entre las celebridades que acudieron se encontraba la actriz Eva Longoria, quien es una de las amigas más cercanas de la diseñadora Victoria Beckham.

A la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham también se presentaron Venus y Serena Williams, Mia Rega, Emma Bunton, Marc Anthony, Michael Bay, M Night Shyamalan, Nicole Richie, Gigi Hadid, Elizabeth Hurley, Tom Brady, Gisele Bündchen y el chef Gordon Tamsay.

Al evento no pudieron faltar Mel B y Mel C, ex integrantes de las Spice Girls y amigas de Victoria.

De acuerdo con reportes de medios británicos, Victoria y David Bekham también invitaron a los duques de Cambridge, William y Kate, pero rechazaron la invitación. Todavía no se ha confirmado si el príncipe Harry y Meghan Markle también fueron invitados.

