Christina Ricci comenzó su carrera a muy corta edad como la tétrica Merlina en la película de The Addams Family. A casi 30 años de su estreno, la actriz se mantiene vigente con proyectos en el cine y la televisión.

A los 10 años de edad, la actriz interpretó a la pequeña debcabello trenzado y vestido negro con gusto por lo terroríficó en las cintas de la Familia Addams.

La actriz fue descubierta por una mujer durante el casting de una obra de teatro escolar, en la que su mayor preocupación en el escenario era que quería ir al baño. Tras varios comerciales de televisión, Ricci debutó en la cinta Mermaids.

Esta cinta no fue su único éxito en los años noventas. Ricci también destacó en Casper, The Ice Storm y Buffalo '66. Sin embargo, en la adolescencia también tuvo problemas por trastornos alimentarios y periodos de autolesión.

En los últimos años, la celebridad ha participado en la pantalla grande en proyectos como The Opposite of Sex, Speed Racer y Monster, mientras que en la televisión ha actuado en Grey's Anatomy, PanAm y The Lizzie Borden Chronicles. Además, es portavoz de la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto.

En varias entrevistas, Christina Ricci ha asegurado que se aferró a no madurar por mucho tiempo debido a su fama en la infancia, pero luego tuvo un hijo y su vida cambió.

Ricci se divorcia

En junio pasado, la actriz inició el proceso de divorcio del padre de su hijo luego de siete años de matrimonio con James Heerdegen. Según reportes de medios estadounidenses, la Policía de Los Ángeles respondió a una llamada de agresión doméstica desde su casa en Woodland y luego Christina Ricci solicitó una orden de protección.

La exestrella infantil argumentó diferencias irreconciliables en su demanda de divorcio y solicitó tener la custodia total de su hijo.

La pareja comenzó su relación en 2011 luego de conocerse en las grabaciones de PanAm y en 2013 contrajeron matrimonio.

