Así lucen los actores de ‘Zoey 101’ a 17 años de su estreno

La actriz Jamie Lynn Spears compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías de sus compañeros de la serie Zoey 101 durante el rodaje y a 17 años de su estreno.

La hermana de Britney Spears admitió que había olvidado que el 9 de enero es el aniversario del estreno, pero agradeció al internet por no dejarlo pasar.

“Me estoy dando cuenta de qué tan grande soy”, escribió la actriz de 30 años al compartir imágenes de sus compañeros de reparto Sean Flynn, Matthey Underwood, Erin Sanders y Victoria Justice.

Zoey 101 se estrenó el 9 de enero de 2005 por el canal Nickelodeon. El programa, creado por Dan Schneider, narraba las aventuras de un grupo de adolecentes que vivían en el internado Pacific Coast Academy.

La serie tuvo altos niveles de audiencia y sus protagonistas ganaron diferentes galardones en los Nickelodeon Kids ‘Choice Awards. Sin embargo, el programa terminó en mayo de 2008 debido a que Jamie Lynn Spears se embarazó a los 16 años y decidió retirarse de la televisión.

En octubre de 2020, los actores de Zoey 101 se reunieron por primera vez en más de 15 años para grabar una nueva versión del video de Follow Me, la canción de inicio de la serie.

Así lucen ahora los actores de Zoey 101

Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks)



Años después del final de la serie, la hermana de Britney Spears optó por dedicarse a la música country y en 2019 regresó a la actuación con la serie de Netflix Sweet Magnolias.

Además, este año lanzará el libro Things I Should Have Said, en el que afirma que contará como enfrentó el embarazo adolescente y los problemas con su familia.

Sean Flynn-Amir (Chase Matthews)



Luego del éxito de Zoey 101, Sean ha mantenido una carrera de bajo perfil con actuaciones en la serie Devious Maids, así como en las películas The Last of Robin Hood y The Conjuring. Actualmente tiene una compañía productora.

Matthew Underwood (Logan Reese)



Tras concluir la serie junto a Jamie Lynn Spears, Matthew tuvo pequeños papeles en Reality Horror Night y Casper’s Scare School. En 2012 fue arrestado por posesión de marihuana y por estar en una habitación con una menor de 17 años, aunque fue liberado al poco tiempo.

Actualmente está dedicado a la producción de películas y tiene negocios en la industria hotelera.

Erin Sanders (Quinn Pensky)



"Quinn" fue uno de los personajes con mayor éxito en Zoey 101 y al término de la serie, Erin se mantuvo vigente gracias al programa Big Time Rush.

La también modelo ha participado en películas como Limelight y las series The Mentalist, CSI: Miami y Mad Men.

Paul Butcher (Dustin Brooks)



Después de interpretar al hermano de Spears en la serie, Paul actuó en películas como The Number 23 y Meet the Robinsons, al igual que en las series Criminal Minds, Lake Munro y Comedy Bang! Bang!. También intentó dedicarse a la música y lanzó las canciones Stop Callin’ Snippet y Don’t Go.

Alexa Nikolas (Nicole Bristow)



Luego de una abrupta salida de Zoey 101 en la segunda temporada, Alexa actuó en series como CSI: Miami, Supernatural, Heroes, Criminal Minds y The Walking Dead.





Victoria Justice (Lola Martínez)



Victoria ha sido una de las actrices más exitosas del elenco de Zoey 101 tras el final de la serie. Tuvo su propio programa llamado Victorious, actuó en iCarly, Big Time Rush, Man with a Plan, American Housewife y Eye Candy.

Además, grabó varias canciones como solista y como parte de la banda sonora de Victorious.