Así reaccionó la familia y amigos de Eugenio Derbez por su accidente

El querido actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente, no especificado, que le ocasionó lesiones “delicadas”.

Alessandra Rosaldo, cantante y esposa del actor reveló en un comunicado algunos detalles del accidente y de la cirugía que requiere, así como de la rehabilitación “larga y difícil” en la que se ocupará después.

“Él está bien”, escribió Rosaldo. “Sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas deberá ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, pero no compromete su salud”.

Su esposa pidió comprensión y amor para Eugenio y además señaló que será ella quien haga las actualizaciones oficiales de su estado de salud.

El tipo de accidente ni las lesiones fueron especificadas en el comunicado de prensa, pero según afirmaciones de algunos medios mexicanos, el actor de 60 años ha estado sedado desde el viernes pasado debido al fuerte dolor que le ha ocasionado su lesión, lo que le ha impedido ponerse en contacto directo con sus fanáticos. Esto no ha sido confirmado por la actriz ni los hijos de Derbez.

A mediodía de hoy en Los Ángeles se someterá a cirugía. En el comunicado se detalló que sería en las próximas horas a partir de la publicación.

La noticia de su accidente cayó de sorpresa a amigos y familiares, además de fanáticos debido a que el actor estaba activamente en medio de varios proyectos laborales, incluidas las películas Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, The Three Tenors y Lotería, así como la serie Circus Gomez.

Tras el anuncio de Alessandra, varios amigos cercanos al actor reaccionaron mandándole sus mejores deseos y expresando su preocupación.

Sergio Mayer compartió en Twitter una fotografía reciente junto al actor y el la leyenda escribió: “Mi Querido Eugenio Derbez, mi familia y yo te deseamos una pronta recuperación y la mejor de las vibras, que pronto estés de regreso para seguir riendo y celebrando el éxito de todas y todos los mexicanos. ¡Un abrazo para ti y tu familia”.

Por su parte, su coprotagonista de la Familia P.Luche, Luis Manuel Ávila (Junior en el programa) se dirigió a redes para desear que la cirugía salga bien. “Que todo salga bien en esta intervención quirúrgica a Eugenio Derbez. Pronta recuperación, querido Eugenio”.

Victor Trujillo (Brozo) lamentó el accidente y le mandó su apoyo y ánimos para su recuperación: “Lamento mucho tu accidente y tus lesiones. Estás rodeado de amor, y paciencia y perseverancia tienes de sobra. ¡Ánimo! Recupérate muy pronto, querido Eugenio”.

Otra celebridad que dejó sus mensajes de buenos deseos bajo el post de Alessandra fue Regina Blandón que escribió: “acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”.

Ariel Moutsatsos, corresponsal en Estados Unidos le escribió en Twitter: “Los mejores deseos y pronta recuperación al gran Eugenio Derbez”.

Por su parte, sus hijos José Eduardo, Vadhir y Aislinn Derbez no se han pronunciado al respecto. Sólo se sabe que Vadhir se encontraba en el festival de Burning Man en Nevada.

Se espera que en las siguientes horas sus hijos mayores y Alessandra den actualizaciones a través de redes sociales.