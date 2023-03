Sydney Sweeney se ha convertido en una de las estrellas juveniles más famosas y talentosas en Hollywood gracias a su participación en Euphoria , The White Lotus y próximamente en Madame Web de Marvel.

Tanta es su popularidad que grandes marcas de ropa la han hecho su imagen principal como Miu Miu y recientemente la marca de lencería Frankies Bikini.

En los últimos días se han estado compartiendo sesiones fotográficas de la actriz promocionando las nuevas colecciones y las redes sociales se han llenado de amor y halagos hacia Sydney por presumir su belleza y talento como modelo profesional.

Las últimas fotos que compartió en Instagram la dejaron ver atrevida y glamurosa con tres pequeños conjuntos de lencería. El primer look se trató de un atuendo verde aqua hecho con encaje blanco; estuvo compuesto por sostén push up, bikini thong y medias blancas hechas con malla transparente.









El segundo atuendo estuvo compuesto por un monokini pequeño en color blanco con marcas de besos rosas. La prenda presentó una abertura triangular sobre el torso, escote en V, finos tirantes y medias transparentes.

En la última foto se lució con un conjunto de sostén push up y tanga marrón con detalles de encaje en los bordes.

Posó para la cámara de forma sensual y coqueta, sentada sobre enormes sofás vintage; en la última foto modeló sentada en el asiento del conductor de un auto negro.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush rosado, párpados con sombras metálicas, labial rojizo, un delineado negro intenso y pestañas cargadas de rímel negro.

En tanto, su rubio cabello se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados sobre la espalda.

Durante las últimas semanas, la celebridad ha estado colaborando con la marca de bikinis y lencería y directamente con la creadora de las colecciones Francesa Aiello, quien también es modelo.

Las primeras fotografías compartidas de la colección dieron de qué hablar, pues Sydney demostró su talento y naturalidad como no lo había hecho antes. De hecho, dejó claro que su belleza y talento la están llevando a explorar la industria de la moda.

Francesa dijo en un comunicado que había diseñado las prendas con la inspiración “de chicas que siguen su corazón” y que ayudan a resaltar la “hermosa feminidad y el dulce aura romántica” como la de Sydney.

La actriz, de 25 años, está dejando que su seguridad corporal hable por sí misma con este tipo de trabajos luego de vivir gran parte de su adolescencia con problemas de autoestima y desprecio por su cuerpo.

En una entrevista con British GQ dijo que ella es más que un cuerpo y una belleza, en especial cuando tiene talento y es inteligente, pero está abierta a explorar la faceta de modelo de lencería sólo por que sí.

“Nunca quise cambiarme en el vestuario. Creo que me puse esta personalidad extraña que otras personas tenían de mí debido a mi cuerpo”, dijo.

“Tenía senos antes que otras chicas y me sentí condenada al ostracismo por eso. Así que jugué todos los deportes y estudié mucho e hice todo lo que la gente no pensaría que haría, para mostrarles que mi cuerpo no define quién soy”, agregó.